Tenis: Jucătorii îşi vor intensifica protestele

Deja în vigoare la Roland-Garros, protestul financiar al jucătorilor va continua şi chiar se va intensifica în Anglia.

Amplificând o mişcare lansată la Roland-Garros, nume mari din tenisul mondial au decis să îşi limiteze conferinţele de presă la cincisprezece minute în prima săptămână a turneului de la Wimbledon (29 iunie - 12 iulie) pentru a protesta faţă de ceea ce consideră o distribuţie inegală a veniturilor.

Într-o declaraţie emisă presei miercuri, reprezentanţii acestor jucători au explicat că cele 15 minute maxime pe care le vor dedica obligaţiilor lor media corespund cotei lor actuale din câştiguri (puţin sub 15%). La Roland-Garros, implicarea lor s-a limitat la conferinţele de presă premergătoare turneului, în cadrul „Zilelor Media”.

„În urma unor ample consultări cu jucătoarele din ambele circuite, reprezentanţii acestora au scris conducerii Wimbledon pentru a o informa despre acţiunea planificată, salutând în acelaşi timp creşterea cu 20% a premiilor în bani faţă de ediţia anterioară a turneului”, au scris aceştia.

Pentru ediţia din 2026 a turneului de la Wimbledon, care începe pe 29 iunie, premiile în bani ajung la un record de 64,2 milioane de lire sterline (74,4 milioane de euro), comparativ cu 53,5 milioane de lire sterline anul trecut. Aceasta este „de departe cea mai mare creştere anuală din istoria turneului”, au declarat organizatorii săptămâna trecută.

În scrisoarea lor, jucătorii şi-au reiterat sugestia de vara trecută ca premiile totale să fie majorate la 71 de milioane de lire sterline (82 de milioane de euro) pentru acest an.

La Roland-Garros, aproximativ douăzeci de jucători inclusiv numărul 1 mondial Arina Sabalenka, poloneza Iga Swiatek, cvadrupla campioană pe zgură pariziană, şi americanul Taylor Fritz, au adoptat decizia.