Top 20 de miliardari ai lumii, în 2026

English Version

Averea deţinută de primii 20 de miliardari ai lumii - de aproximativ 3,8 trilioane de dolari - este mai mare decât PIB-ul majorităţii ţărilor de pe Pământ, conform visualcapitalist.com, care menţionează că aceste averi au crescut într-un ritm uimitor din 2020. Pe atunci, Jeff Bezos, antreprenorul american care a fondat compania de retail online Amazon.com, era cea mai bogată persoană din lume, cu o avere netă de 145 de miliarde de dolari. Astăzi, averea lui Elon Musk, CEO-ul Tesla, este de aproape cinci ori mai mare decât această cifră.

• Musk - prima persoană din istorie cu o avere de peste 700 de miliarde de dolari

Sursa citată prezintă clasamentul celor mai bogaţi oameni din lume în 2026, conform datelor Forbes din 6 ianuarie, iar acesta arată că Elon Musk, plasat pe prima poziţie, are o avere de 714,2 miliarde de dolari. Musk este prima persoană din istorie care a depăşit pragul de 700 de miliarde de dolari.

Din 2020, averea lui Musk a crescut într-un ritm exploziv, de aproape 30 de ori. Printre cele mai mari surse de avere ale lui Musk se numără participaţia sa de 366 de miliarde de dolari la SpaceX (companie dedicată realizării de vehicule pentru transport în spaţiul cosmic), care este evaluată în prezent la 800 de miliarde de dolari. În 2026, evaluarea acesteia ar putea ajunge la 1,5 trilioane de dolari într-o potenţială mega-ofertă publică iniţială (IPO).

Cofondatorul Google, Larry Page, ocupă locul al doilea, cu o avere netă de 257,7 miliarde de dolari. În 2025, acţiunile Alphabet, compania care deţine Google, au crescut cu 63%, sporind semnificativ averea lui Page.

Poziţia a treia este deţinută de Jeff Bezos, cu 251,4 de miliarde de dolari, iar pe locul al patrulea se află Larry Ellison, fondatorul şi conducătorul companiei de tehnologie Oracle, cu 242,6 miliarde de dolari. Pe locurile 5-7 îi observăm pe Sergey Brin, cofondator al companiei Google, cu 237,8 miliarde de dolari; Mark Zuckerberg, cofondatorul şi preşedintele reţelei Facebook (Meta), cu 226,5 miliarde de dolari; respectiv Bernard Arnault, preşedintele consiliului de administraţie al conglomeratului francez de lux LVMH, şi familia, cu 193,9 miliarde de dolari.

CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, are o avere de 162,5 miliarde de dolari, clasându-se pe locul opt la nivel global. În ultimii şapte ani, acţiunile Nvidia au urcat vertiginos, cu peste 4.200%, ceea ce a făcut ca Huang să înregistreze cea mai rapidă creştere a averii dintre primii 20 de miliardari.

Locul al nouălea îi aparţine lui Warren Buffett, CEO Berkshire Hathaway, cu o avere de 147,5 miliarde de dolari, iar al zecelea - lui Amancio Ortega, preşedinte-fondator al grupului Inditex (deţinătorul Zara), cu 147 de miliarde de dolari.

Pentru comparaţie, averea lui Bill Gates, cofondator al companiei Microsoft, a rămas aproape neschimbată din 2020 (103,8 miliarde de dolari). În acel an, Gates era a doua cea mai bogată persoană din lume, dar de atunci a coborât pe locul 18. Acest lucru a fost cauzat în mare parte de transferului a zeci de miliarde de dolari către Fundaţia Bill şi Melinda Gates şi cauze filantropice.

• Tehnologia a creat 401 de miliardari în 2025

Sectorul de tehnologie a avut 401 miliardari în 2025, aproape 14% din totalul global, după o creştere cu 59 de persoane faţă de anul anterior, potrivit Forbes. După o perioadă dificilă în 2022-2023, sectorul s-a bucurat de o redresare accentuată, pe măsură ce instrumentele de productivitate bazate pe inteligenţă artificială, cererea de cloud şi deficitul de semiconductori au impulsionat evaluările. În 2025, cel mai bogat miliardar din domeniul tehnologiei a fost Mark Zuckerberg. În ultimul an, ambiţiile lui Zuckerberg în materie de inteligenţă artificială au fost pe deplin dezvăluite: achiziţia agresivă de talente pentru a găsi următoarea mare descoperire în domeniul inteligenţei artificiale.

Totodată, un nou miliardar din domeniul tehnologiei lucrează acum pentru Zuckerberg, Alexandr Wang, fiind directorul de inteligenţă artificială al Meta din 2025, conducând Meta Superintelligence Labs.

Anul trecut, industria de finanţe şi investiţii a fost cel mai important domeniu generator de miliardari, cu un număr de 464 de persoane (15,3% din totalul anului).