TradeVille: BVB în primul semestru - rezistenţă într-un climat global volatil

Piaţa de capital românească s-a dovedit rezistentă în primul semestru din 2026. Principalele evenimente care au influenţat evoluţia indicilor în această primă parte a anului au fost raportările rezultatelor financiare ale companiilor, comunicatele societăţilor privind bugetele, distribuţia profitului sau răscumpărările, dar şi noile listari. Un rol important l-au avut şi factorii geopolitici, în special conflictul din Iran, care a crescut volatilitatea şi a influenţat preţurile energiei, respectiv sentimentul investitorilor la nivel global, dar şi local, potrivit unui raport elaborat de Departamentul de Analiză al TradeVille.

• Indicele BET - maxim istoric în iunie

Piaţa de capital de la Bucureşti a avut unul din cele mai bune debuturi de an din ultima decadă, cu o apreciere de peste 14% a indicelui de referinţă BET în primele două luni, depăşirea în luna mai a unui nou prag de 30.000 de puncte şi atingerea unui nou maxim istoric în luna iunie, de 31.064 puncte. Evoluţia a fost susţinută de rezultatele financiare solide ale unor companii, în special din sectorul energetic, dar şi de interesul ridicat al investitorilor pentru noile listări şi pentru companiile cu perspective de creştere. Prin comparaţie, în primul semestru din 2026, indicii din regiune au înregistrat randamente inferioare indicelui BET (+26%): WIG20 (Polonia) +15%; BUX (Ungaria) +24,4%; PX (Cehia) -5%.

• Evenimente majore

Pe 22 iunie, Christian Tour a fost listată oficial pe piaţa principală a Bursei de Valori Bucureşti, sub simbolul TRIP, marcând o premieră pentru piaţa de capital locală, ca primul operator de turism prezent la tranzacţionare. Compania a atras 149 milioane de lei în cadrul ofertei publice iniţiale desfăşurate între 21 şi 28 mai, oferta fiind subscrisă în proporţie de 121%.

Ministerul Finanţelor a atras, în primele cinci luni din an, prin intermediul celor cinci oferte primare de vânzare a titlurilor de stat pentru populaţie (FIDELIS) suma de 6,68 miliarde lei (aproximativ 1,31 miliarde euro). Cea de-a şasea ofertă pentru vânzarea de titluri de stat Fidelis s-a desfăşurat în perioada 15 - 22 iunie, iar data estimată a admiterii la tranzacţionare este 26 iunie.

În perioada 2-11 februarie 2026, integratorul de soluţii tehnologice avansate în domeniul energetic Electro-Alfa International a derulat oferta publică iniţială de vânzare de acţiuni, iar pe 6 februarie, compania a anunţat închiderea anticipată a IPO-ului, atât tranşa investitorilor instituţionali, cât şi cea de retail fiind suprasubscrise. Suma atrasă în urma IPO este de aproximativ 580 milioane lei.

Agroserv Măriuţa (MILK) a listat, finalul lunii ianuarie, pe Sistemul Multilateral de Tranzacţionare al BVB, o nouă emisiune de obligaţiuni nominative, în valoare de 3 milioane euro.

• Top creşteri/scăderi

În topul celor mai mari creşteri de la începutul acestui an, din componenţa indicelui BET, regăsim: Premier Energy (+83,93%), Cris-Tim Family Holding (+53,78%) şi Digi Communications (+50,63%). La polul opus, cu cele mai mari scăderi, regăsim Antibiotice (-12%) şi TeraPlast (-1,16%). De menţionat că nouă dintre companii au reuşit să înregistreze creşteri peste cele ale indicelui BET (+25,59%).

Premier Energy a beneficiat de rezultate financiare solide, revenirea pe profit şi marje mai mari pe segmentul de furnizare, susţinute de liberalizarea pieţei de energie şi de mixul său diversificat de activităţi.

În cazul Cris-Tim, aprecierea a fost impulsionată de listarea recentă, interesul foarte ridicat din IPO şi intrarea în indicele BET, precum şi de rezultatele obţinute după listare, compania fiind percepută ca având potenţial de creştere şi diversificare a pieţei.

Acţiunile operatorului de telecomunicaţii Digi Communications ocupă poziţia a treia în topul creşterilor, cu o apreciere de la începutul anului (YTD) de 50,63%. Deşi rezultatele financiare raportate de companie sunt mixte, optimismul investitorilor vine atât pe fondul expansiunii în Marea Britanie, prin achiziţia a 51% din Whyfibre Ltd, cât şi al contractului de achiziţie semnat cu guvernul român, prin programul european SAFE, pentru dezvoltarea unei platforme integrate de tip LLM dedicată securităţii cibernetice.

Antibiotice Iaşi ocupă prima poziţie în topul scăderilor (-12%), după ce profitul companiei a scăzut cu 61% în primul trimestru, pe fondul contracţiei pieţei interne de medicamente generice şi al unei cifre de afaceri mai mici cu 15%. Totuşi, conducerea companiei a prezentat două evoluţii relevante pe segmentul extern: lansarea operaţiunilor în Spania, în semestrul al doilea, şi redresarea vânzărilor din SUA către media ultimilor trei-patru ani.

Teraplast Bistriţa afişează o scădere YTD de 1,16%, pe fondul raportării, în primul trimestru, a unei pierderi şi a unei cifre de afaceri în scădere. După ce, din 2024 încoace, grupul s-a extins prin tranzacţii în Austria, Ungaria, Republica Moldova şi Croaţia, compania a anunţat, în luna iunie, prima sa intrare directă cu o bază de producţie în Europa de Vest, prin preluarea unei fabrici de ţevi din polietilenă în Spania de la grupul multinaţional Aliaxis, într-o tranzacţie care porneşte de la 6,7 milioane euro.