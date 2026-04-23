TradeVille: Cifra de afaceri bugetată de companiile din BETPlus - în scădere cu 25% faţă de anul trecut

Cifra de afaceri cumulată bugetată pentru anul 2026 a companiilor incluse în indicele bursier BETPlus se ridică la 86,7 miliarde de lei, în scădere cu 25% faţă de cea aferentă anului 2025 (115,9 miliarde de lei), potrivit unui raport elaborat de Departamentul de Analiză al TradeVille. Raportul prezintă Bugetele de Venituri şi Cheltuieli propuse spre aprobare sau aprobate deja în AGA a celor mai importante companii listate la BVB care fac parte din componenţa indicelui BETPlus. Scopul raportului este de a compara cifrele prognozate pentru anul 2026 cu cele realizate în 2025, respectiv evidenţierea gradului de realizare a veniturilor şi profitului net anul trecut din valorile bugetate de companii.

• Venituri mai mari pentru 23 de companii

În total, 23 de companii din cele 31 analizate au bugetat venituri mai mari în 2026 faţă de 2025, cele mai mari diferenţe fiind regăsite la Transelectrica (+161% vs 2025), Safetech Innovations (+57%) şi Simtel (+51,6%). În acelaşi timp, Bursa de Valori Bucureşti (BVB), BRK Financial Group şi Electromagnetica estimează că vor obţine venituri mai mici în acest an. Printre companiile care au bugetat venituri ce vor depăşi suma de 10 miliarde de lei în 2026 se numără OMV Petrom (30,9 miliarde de lei), Electrica (12,1 miliarde de lei) şi Banca Transilvania (10,8 miliarde de lei).

Cu privire la realizarea bugetului în 2025, 42% dintre companiile analizate au depăşit cifrele bugetate. Societăţile care au depăşit semnificativ propriile estimări sunt Bursa de Valori Bucureşti (+116% vs BVC 2025), BRK Financial Group (+26,7%) şi Banca Transilvania (+12,9%). Printre companiile care au ratat cel mai mult cifrele bugetate se numără Transelectrica (-667,7% vs BVC 2025), Safetech Innovations (-26%) şi Rompetrol Well Services (-23,8%).

• Profit net în scădere

În 2026, profitul net bugetat cumulat al companiilor incluse în analiză ajunge la un nivel de 10,9 miliarde de lei, fiind cu 41,8% mai mic faţă de profitul net bugetat în 2025. Printre companiile care au bugetat că vor depăşi nivelul de 1 miliard de lei în 2026 se numără Banca Transilvania (4,3 miliarde de lei), OMV Petrom (2,8 miliarde de lei) şi Nuclearelectrica (2 miliarde de lei). În total, jumătate dintre companiile analizate au bugetat estimări mai mari pentru 2026, Banca Transilvania, Transelectrica şi Nuclearelectrica fiind cele mai optimiste în prognoze. Printre companiile care au dat estimări semnifictiv mai reduse faţă de rezultatele din 2025 se numără OMV Petrom, Aquila şi Simtel, notează TradeVille.

Din cele 48 de companii analizate, 20 au reuşit să-şi îndeplinească şi depăşească bugetele din 2025. Dintre acestea, Electrica, Banca Transilvania şi Nuclearelectrica au înregistrat cele mai mari profituri peste cifrele prognozate, în timp ce OMV Petrom, Alro şi Chimcomplex şi-au ratat mult estimările.

• Comparaţie cu piaţa

Mediana multiplului P/E pentru companiile analizate este de 12,9x, iar aproximativ 65% dintre acestea se situează sub mediana pieţei. În acelaşi timp, media P/E ajunge la 18,9x, ceea ce evidenţiază prezenţa unor companii cu evaluări semnificativ mai ridicate. În rândul companiilor considerate „scumpe”, respectiv cele cu cele mai mari valori ale P/E, se regăsesc BVB (51x), Rompetrol (41,5x) şi Turbomecanica (38,2x). La polul opus, cele mai „ieftine” companii sunt Impact Developer & Contractor (6,6x), One United Properties (7,8x) şi Patria Bank (8x).

Multiplii P/B se situează într-un interval cuprins între 0,3x şi 11,7x, cu o medie de 2,3x şi o mediană de 1,4x. Per ansamblu, 71% dintre companiile analizate au un P/B sub media pieţei, iar 48% se situează sub mediană. În rândul companiilor cu evaluări ridicate din perspectiva P/B se regăsesc MedLife (11,7x) şi Sphera Franchise Group (11,7x). La polul opus, cele mai scăzute valori sunt înregistrate de Compa (0,3x) şi Electromagnetica (0,5x).

În cazul multiplului P/S, valorile variază între 0,1x şi 5,5x, cu o medie de 1,8x şi o mediană de 1,4x. Cele mai ridicate niveluri sunt înregistrate de BVB (5,5x) şi Electromagnetica (5,4x), în timp ce la polul opus se află Farmaceutica Remedia (0,1x) şi Bittnet Systems (0,2x).

Per ansamblu, piaţa prezintă o dispersie ridicată a evaluărilor, cu majoritatea companiilor tranzacţionându-se sub mediile agregate. Acest lucru sugerează o combinaţie între oportunităţi de evaluare şi prezenţa unor outlieri care ridică mediile, reflectând aşteptări diferite de creştere şi profitabilitate.

• Evoluţii preţ

Din punct de vedere al evoluţiei preţului de la începutul anului 2026 (YTD), performanţele companiilor analizate în cadrul acestui raport au oscilat de la +59,3% (Biofarm) la -30,1% (Simtel Team). Dintre acestea, doar şapte companii înregistrează un randament YTD peste cel al indicelui BETPlus, de 17%.

Prima poziţie în topul randamentelor YTD este ocupată de acţiunile companiei Biofarm (+59,3%). Printre motivele ce au stat la baza creşterii cotaţiei se numără atât rezultatele financiare peste aşteptări raportate de companie, cât şi anunţul său privind analizarea unor oportunităţi strategice pentru accelerarea planurilor de dezvoltare. Emitentul ia în calcul atât continuarea creşterii organice, cât şi posibile forme de cooperare, integrare sau aliniere cu un partener strategic. Acţiunile Biofarm se tranzacţionează în prezent la 1,29 lei, cu 4,8% sub maximul istoric din 25 februarie, de 1,355 lei.

Acţiunile IAR Braşov ocupă poziţia a doua în topul creşterilor YTD, cu o apreciere de 57%, atât pe fondul anunţului privind propunerea de acordare a 90% din profit sub formă de dividende, cât şi în urma ştirilor conform cărora compania poartă discuţii cu gigantul francez din domeniul aviaţiei Airbus, privind cooperarea legată de proiectul elicopterului multirol H225M pentru România, în cadrul programului SAFE (Security Action for Europe). Şi acţiunile IARV au înregistrat un maxim istoric în şedinţa din 6 aprilie 2026, de 25 de lei.

La polul opus, în top cele mai mari scăderi YTD, se află acţiunile Simtel Team, cu -30,1%, pe fondul raportării unor rezultate financiare mai slabe aferente anului 2025.