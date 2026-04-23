Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

TradeVille: Cifra de afaceri bugetată de companiile din BETPlus - în scădere cu 25% faţă de anul trecut

F.A.
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital / 23 aprilie

Cifra de afaceri cumulată bugetată pentru anul 2026 a companiilor incluse în indicele bursier BETPlus se ridică la 86,7 miliarde de lei, în scădere cu 25% faţă de cea aferentă anului 2025 (115,9 miliarde de lei), potrivit unui raport elaborat de Departamentul de Analiză al TradeVille. Raportul prezintă Bugetele de Venituri şi Cheltuieli propuse spre aprobare sau aprobate deja în AGA a celor mai importante companii listate la BVB care fac parte din componenţa indicelui BETPlus. Scopul raportului este de a compara cifrele prognozate pentru anul 2026 cu cele realizate în 2025, respectiv evidenţierea gradului de realizare a veniturilor şi profitului net anul trecut din valorile bugetate de companii.

Venituri mai mari pentru 23 de companii

În total, 23 de companii din cele 31 analizate au bugetat venituri mai mari în 2026 faţă de 2025, cele mai mari diferenţe fiind regăsite la Transelectrica (+161% vs 2025), Safetech Innovations (+57%) şi Simtel (+51,6%). În acelaşi timp, Bursa de Valori Bucureşti (BVB), BRK Financial Group şi Electromagnetica estimează că vor obţine venituri mai mici în acest an. Printre companiile care au bugetat venituri ce vor depăşi suma de 10 miliarde de lei în 2026 se numără OMV Petrom (30,9 miliarde de lei), Electrica (12,1 miliarde de lei) şi Banca Transilvania (10,8 miliarde de lei).

Cu privire la realizarea bugetului în 2025, 42% dintre companiile analizate au depăşit cifrele bugetate. Societăţile care au depăşit semnificativ propriile estimări sunt Bursa de Valori Bucureşti (+116% vs BVC 2025), BRK Financial Group (+26,7%) şi Banca Transilvania (+12,9%). Printre companiile care au ratat cel mai mult cifrele bugetate se numără Transelectrica (-667,7% vs BVC 2025), Safetech Innovations (-26%) şi Rompetrol Well Services (-23,8%).

Profit net în scădere

În 2026, profitul net bugetat cumulat al companiilor incluse în analiză ajunge la un nivel de 10,9 miliarde de lei, fiind cu 41,8% mai mic faţă de profitul net bugetat în 2025. Printre companiile care au bugetat că vor depăşi nivelul de 1 miliard de lei în 2026 se numără Banca Transilvania (4,3 miliarde de lei), OMV Petrom (2,8 miliarde de lei) şi Nuclearelectrica (2 miliarde de lei). În total, jumătate dintre companiile analizate au bugetat estimări mai mari pentru 2026, Banca Transilvania, Transelectrica şi Nuclearelectrica fiind cele mai optimiste în prognoze. Printre companiile care au dat estimări semnifictiv mai reduse faţă de rezultatele din 2025 se numără OMV Petrom, Aquila şi Simtel, notează TradeVille.

Din cele 48 de companii analizate, 20 au reuşit să-şi îndeplinească şi depăşească bugetele din 2025. Dintre acestea, Electrica, Banca Transilvania şi Nuclearelectrica au înregistrat cele mai mari profituri peste cifrele prognozate, în timp ce OMV Petrom, Alro şi Chimcomplex şi-au ratat mult estimările.

Comparaţie cu piaţa

Mediana multiplului P/E pentru companiile analizate este de 12,9x, iar aproximativ 65% dintre acestea se situează sub mediana pieţei. În acelaşi timp, media P/E ajunge la 18,9x, ceea ce evidenţiază prezenţa unor companii cu evaluări semnificativ mai ridicate. În rândul companiilor considerate „scumpe”, respectiv cele cu cele mai mari valori ale P/E, se regăsesc BVB (51x), Rompetrol (41,5x) şi Turbomecanica (38,2x). La polul opus, cele mai „ieftine” companii sunt Impact Developer & Contractor (6,6x), One United Properties (7,8x) şi Patria Bank (8x).

Multiplii P/B se situează într-un interval cuprins între 0,3x şi 11,7x, cu o medie de 2,3x şi o mediană de 1,4x. Per ansamblu, 71% dintre companiile analizate au un P/B sub media pieţei, iar 48% se situează sub mediană. În rândul companiilor cu evaluări ridicate din perspectiva P/B se regăsesc MedLife (11,7x) şi Sphera Franchise Group (11,7x). La polul opus, cele mai scăzute valori sunt înregistrate de Compa (0,3x) şi Electromagnetica (0,5x).

În cazul multiplului P/S, valorile variază între 0,1x şi 5,5x, cu o medie de 1,8x şi o mediană de 1,4x. Cele mai ridicate niveluri sunt înregistrate de BVB (5,5x) şi Electromagnetica (5,4x), în timp ce la polul opus se află Farmaceutica Remedia (0,1x) şi Bittnet Systems (0,2x).

Per ansamblu, piaţa prezintă o dispersie ridicată a evaluărilor, cu majoritatea companiilor tranzacţionându-se sub mediile agregate. Acest lucru sugerează o combinaţie între oportunităţi de evaluare şi prezenţa unor outlieri care ridică mediile, reflectând aşteptări diferite de creştere şi profitabilitate.

Evoluţii preţ

Din punct de vedere al evoluţiei preţului de la începutul anului 2026 (YTD), performanţele companiilor analizate în cadrul acestui raport au oscilat de la +59,3% (Biofarm) la -30,1% (Simtel Team). Dintre acestea, doar şapte companii înregistrează un randament YTD peste cel al indicelui BETPlus, de 17%.

Prima poziţie în topul randamentelor YTD este ocupată de acţiunile companiei Biofarm (+59,3%). Printre motivele ce au stat la baza creşterii cotaţiei se numără atât rezultatele financiare peste aşteptări raportate de companie, cât şi anunţul său privind analizarea unor oportunităţi strategice pentru accelerarea planurilor de dezvoltare. Emitentul ia în calcul atât continuarea creşterii organice, cât şi posibile forme de cooperare, integrare sau aliniere cu un partener strategic. Acţiunile Biofarm se tranzacţionează în prezent la 1,29 lei, cu 4,8% sub maximul istoric din 25 februarie, de 1,355 lei.

Acţiunile IAR Braşov ocupă poziţia a doua în topul creşterilor YTD, cu o apreciere de 57%, atât pe fondul anunţului privind propunerea de acordare a 90% din profit sub formă de dividende, cât şi în urma ştirilor conform cărora compania poartă discuţii cu gigantul francez din domeniul aviaţiei Airbus, privind cooperarea legată de proiectul elicopterului multirol H225M pentru România, în cadrul programului SAFE (Security Action for Europe). Şi acţiunile IARV au înregistrat un maxim istoric în şedinţa din 6 aprilie 2026, de 25 de lei.

La polul opus, în top cele mai mari scăderi YTD, se află acţiunile Simtel Team, cu -30,1%, pe fondul raportării unor rezultate financiare mai slabe aferente anului 2025.

Sursa menţionată de TradeVille în această analiză este TradingView.

------------------

Investiţia în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performanţele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziţie şi fluctuaţiile valutei pot influenţa randamentul investiţiei.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Piaţa de Capital

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

23 aprilie

Citeşte Ziarul BURSA din 23 aprilie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Teoria dobâzii

Ziarul BURSA

23 aprilie
Ediţia din 23.04.2026

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
eximbank.ro
danescu.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

22 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0951
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3357
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5508
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8639
Gram de aur (XAU)Gram de aur663.0310

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
boromir.ro
rod-print.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
antreprenorinvremuritulburi.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

targulnationalimobiliar.ro
carieraenergetica.ro
solarenergy-expo.ro
thediplomat.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb