TradeVille: Goldman Sachs are noi ţinte de creştere şi profitabilitate

The Goldman Sachs Group Inc. a anunţat rezultate solide aferente atât trimestrului al patrulea, cât şi pentru întregul an 2025, acţiunile băncii americane atingând un nou maxim istoric în urma raportării. Conducerea băncii a subliniat restrângerea focusului strategic şi stabilirea unor noi ţinte de creştere şi profitabilitate, în special în cadrul Asset & Wealth Management. Tranziţia portofoliului Apple Card, creşterea semnificativă a dividendului şi alocarea solidă a capitalului subliniază încrederea companiei în capacitatea sa de a livra randamente durabile într-un mediu favorabil al pieţelor de capital, pe fondul investiţiilor continue în tehnologie, potrivit Departamentului de Analiză al TradeVille.

• Concluzii-cheie

Rezultatele financiare pentru ultimul trimestru din 2025

Venituri: 13,45 miliarde de dolari (-3% anual)

Venituri divizia Global Banking & Markets: 10,41 miliarde de dolari (+22%)

Venituri divizia Asset & Wealth Management: 4,72 miliarde de dolari (similar cu ultimele trei luni din 2024)

Venituri divizia Platform Solutions: -1,68 miliarde de dolari

Profit net: 4,62 miliarde de dolari

EPS: 14,01 dolari (+17%)

ROE: 16%

ROŢE: 17,1%

AUM: 3,6 trilioane de dolari

Dividende: La 14 ianuarie 2026, CA al Goldman Sachs a majorat dividendul trimestrial la 4,50 dolari/acţiune de la 4 dolari/acţiune.

Segmente de activitate

Veniturile nete negative din segmentul Platform Solutions au fost generate de o reducere a veniturilor nete de 2,26 miliarde de dolari din ajustări de valoare ale portofoliului de carduri de credit aflat în sold, legate de transferul împrumuturilor Apple Card în categoria deţinute pentru vânzare şi de obligaţiile de reziliere contractuală asociate acordului de tranziţie a programului către un alt emitent. Acest impact negativ a fost în mare parte compensat de o reducere aferentă a provizioanelor pentru pierderi din credite în valoare de 2,48 miliarde de dolari, precum şi de venituri nete semnificativ mai mari în segmentul Global Banking & Markets.

• Reacţia post-raportare

Impact: În ziua anunţării rezultatelor financiare, acţiunile GS au înregistrat o creştere de 4,6%, înregistrând un nou maxim istoric, de 981,26 dolari

Motivul: rezultate peste aşteptări

Randament anual: 59% vs 17% S&P500

• Mesaje-cheie din conferinţa cu investitorii şi perspective

Estimări:

David Solomon, CEO, a anunţat mişcări strategice pentru ”restrângerea focusului strategic”, inclusiv finalizarea tranziţiei programului de carduri de credit General Motors şi un acord pentru tranziţia portofoliului Apple Card.

Conducerea a reconfirmat ţinta de ROE de nivel mediu (mid-teens): ”Reconfirmăm ţinta noastră de nivel mediu... Acesta este un mediu în care există potenţialul de a fi poziţionaţi pentru a depăşi ţintele pe termen scurt”.

Introducerea unei ţinte de ”intrări nete bazate pe comisioane de 5% anual pe termen lung la nivelul întregii platforme”.

Majorarea ţintei de marjă înainte de impozitare pentru Asset & Wealth Management la 30%.

David Solomon, CEO:

”De la primul nostru Investor Day, unde am prezentat strategia noastră completă, compania şi-a crescut veniturile cu 60%, a îmbunătăţit rentabilitatea cu 500 puncte de bază şi le-a oferit acţionarilor un randament total de peste 340%. Continuăm să observăm un nivel ridicat de implicare a clienţilor în cadrul întregii noastre reţele şi ne aşteptăm ca impulsul să se accelereze în 2026, activând un cerc virtuos de activitate în întreaga companie. Deşi există oportunităţi semnificative de a investi capitalul în cadrul reţelei noastre şi de a returna capital acţionarilor, atenţia noastră constantă rămâne concentrată pe menţinerea unui cadru disciplinat de management al riscului şi a unor standarde solide”.

Denis Coleman, CFO:

"Tranziţia (portofoliului Apple Card) a avut un impact net pozitiv de 0,46 dolari asupra profitului pe acţiune şi de 50 de puncte de bază asupra ROE, deoarece o reducere a veniturilor de 2,3 miliarde de dolari a fost mai mult decât compensată de o eliberare de rezerve de 2,5 miliarde de dolari”.

• Oportunităţi şi riscuri ale investiţiei în Goldman Sachs

Oportunităţi

Lider în M&A: Compania îşi menţine poziţia de lider în calitate de consultant pe partea de fuziuni şi achiziţii, cu un volum al tranzacţiilor de 1,48 trilioane de dolari în 2025.

Extindere activitate: Într-un domeniu în continuă dezvoltare cu un mediu extrem de competitiv, Goldman îşi extinde şi diversifică oportunităţile de investiţii pentru client, un exemplu în acest sens fiind achiziţia Industry Ventures.

Acţiuni subevaluate: Conform site-ului de specialitate Alpha Spread, valoarea intrinsecă a acţiunilor Goldman Sachs în scenariul de bază este de 1.483 dolari, acţiunile tranzacţionându-se în prezent cu un discount de 34%.

Perspective: Moody's a crescut perspectivele sectorului bancar american de la ”negative” la ”stabile”, bazându-se pe aşteptări de rate de dobândă mai mici ale Fed, creştere economică moderată şi îmbunătăţirea calităţii activelor bancare.

Riscuri

Analişti: Preţul ţintă mediu oferit de către analiştii WSJ este de 902,23 dolari, ceea ce înseamnă un downside potenţial de 7,54%, consensul fiind de ”Hold” (”păstrează).

Politică monetară: Reducerea dobânzilor de către Fed poate impacta profitabilitatea băncilor. Pe de altă parte, dobânzile mai mici pot stimula creditarea, contrabalansând scăderile din dobânzi.

Reglementare: Recentele măsuri anunţate de administraţia Trump pot pune presiuni asupra băncilor şi afectează businessul de carduri.

• Sentimentul pieţei

Ce au urmărit analiştii: Tonul analiştilor a reflectat încredere în direcţia strategică şi în rezultate, unii solicitând mai multe detalii despre rezultatele AI şi alocarea capitalului. Întrebările au urmărit clarificări privind ţintele pe termen lung şi amploarea ambiţiilor în managementul averilor.

Ton general: optimist şi încrezător

Reacţie management: ”suntem încrezători”, ”suntem optimişti”; conducerea a afişat mai multă încredere în creşterea ţintelor financiare şi a evidenţiat mai mulţi catalizatori de creştere comparativ cu trimestrul trecut, invocând un ”cadru extrem de constructiv”.

• Evaluare

P/E: 19,3 vs 11,9 PER sector bancar.