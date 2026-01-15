TradeVille: Grup EM - profitabilitate sub presiune

Grup EM, grup de companii româneşti specializat în servicii de construcţii şi montaj pentru sectorul energetic, a raportat o evoluţie solidă a veniturilor sale în primele nouă luni din 2025, susţinută de un volum ridicat de proiecte de infrastructură energetică şi de un portofoliu consistent de contracte, în timp ce profitabilitatea a rămas sub presiune pe fondul creşterii costurilor şi al investiţiilor, potrivit Departamentului de Analiză al TradeVille.

• Concluzii-cheie

Rezultatele financiare consolidate în perioada ianuarie - septembrie 2025:

Cifra de afaceri: 881,5 milioane de lei (+18% anual);

EBITDA: 101,9 milioane de lei (+0,6% anual);

EBIT: 60,9 milioane de lei (-22% anual);

Profit net: 52 milioane de lei (-6,8% anual).

Detalii financiare:

Volum ridicat de activitate şi proiecte în execuţie: creşterea cifrei de afaceri a fost susţinută de derularea simultană a unui număr mare de proiecte complexe, inclusiv contracte multianuale aflate în faze avansate de execuţie.

Costul expansiunii: presiunile pe marje, generate de creşteri salariale, schimbări fiscale şi amortizări mai ridicate din investiţii, au erodat profitul, în pofida avansului veniturilor.

Aspecte operaţionale pe segmente de activitate:

Portofoliu solid de contracte: în 2025 au fost semnate contracte noi semnificative, în valoare cumulată de peste 1,37 miliarde de lei, oferind vizibilitate bună asupra activităţii viitoare şi continuitate operaţională.

Lucrări de infrastructură energetică la scară mare: experienţa operaţională cumulată include peste 400.000 km de linii electrice construite sau modernizate şi peste 970 de staţii electrice realizate sau retehnologizate.

Proiecte de energie regenerabilă: portofoliu operaţional ce include parcuri eoliene şi fotovoltaice cu capacităţi individuale de până la 460 MW, precum şi proiecte de stocare a energiei cu capacităţi de peste 200 MWh

• Declaraţii cheie ale managementului

Direcţie strategică: managementul subliniază că listarea Grup EM pe piaţa AeRO reprezintă ”un pas natural şi necesar pentru accelerarea ritmului de creştere şi extindere”, confirmând maturitatea grupului şi orientarea către dezvoltare pe termen lung.

Priorităţi operaţionale: conducerea afirmă că rămâne concentrată pe eficienţă operaţională, optimizarea fluxurilor de numerar şi consolidarea poziţiei pe pieţele pe care grupul activează.

Obiectiv strategic: managementul precizează că obiectivul este consolidarea poziţiei de lider naţional şi transformarea Grupului EM într-un jucător regional de referinţă în infrastructură energetică şi industrială.

”Contextul actual - marcat de tranziţia energetică, fondurile europene şi nevoia de modernizare accelerată a infrastructurii - creează un cadru favorabil pentru companii cu expertiza şi capabilităţile Grupului EM”, afirmă Ionuţ Tanasoica, CEO Grup EM.

• Reacţia post-raportare:

Randament de la listare până în 12 ianuarie 2026: -2,8%

Evoluţie BET: +54,3% anual (YOY), +7,7% de la începutul anului (YTD).

Evoluţie BET-NG: +57,3% YOY, +7,8% YTD.

Debut la BVB: Compania a debutat la tranzacţionare pe Bursa de Valori Bucureşti în 19 decembrie 2025, în urma unui IPO derulat în octombrie 2025, în cadrul căruia a atras 24,6 milioane de lei.

• Perspective

Buget şi estimări financiare: bugetul prevede o creştere uşoară a cifrei de afaceri (+2,4%, la 1.032,7 milioane de lei), dar o abordare prudentă pe profitabilitate, cu profit operaţional bugetat la 74,5 milioane de lei (-21%) şi profit net bugetat la 70,6 milioane de lei (-3,3%) faţă de nivelul realizat în 2024.

Perspective: managementul indică perspective favorabile, susţinute de tranziţia energetică şi investiţiile în infrastructură, cu vizibilitate bună a activităţii viitoare, dată de contracte semnate în 2025 în valoare de peste 1,37 miliarde de lei, fără să ofere, însă, estimări financiare sau bugete explicite pentru perioadele următoare.

• Oportunităţi şi riscuri ale investiţiei în Grup EM

Oportunităţi:

Expunere directă la investiţiile în infrastructură energetică: Grup EM este bine poziţionat pentru a beneficia de tranziţia energetică şi de proiectele finanţate prin PNRR şi Fondul pentru Modernizare, având un portofoliu solid de contracte şi expertiză pe proiecte critice.

Vizibilitate ridicată a activităţii viitoare: contractele semnate în 2025, în valoare de peste 1,37 miliarde de lei, oferă predictibilitate operaţională şi susţin continuitatea creşterii pe termen mediu.

Riscuri:

Presiuni structurale pe marje: creşterea costurilor cu forţa de muncă, materiile prime şi utilităţile poate afecta profitabilitatea, în special în contextul contractelor cu preţ fix.

Concentrarea pe proiecte de mare anvergură: întârzierile, modificările de scope sau disputele contractuale în proiecte majore pot avea un impact material asupra rezultatelor şi fluxurilor de numerar.

Evaluare

P/E: 9,1 (TTM)

P/S:5 (TTM)

EV/EBITDA: 4 (TTM)