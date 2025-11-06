Traficul aerian a fost oprit pe aeroportul din Göteborg după apariţia unor drone în spaţiul aerian

Traficul a fost suspendat joi pe aeroportul Gothenburg-Landvetter, situat pe coasta de vest a Suediei, după ce una sau mai multe drone au fost observate deasupra zonei, a anunţat agenţia suedeză de aviaţie civilă LFV.

„Una sau mai multe drone au fost observate la aeroportul Landvetter chiar înainte de ora 18:00 (19:00, ora României). Traficul aerian a fost suspendat, dar nu ştim pentru cât timp”, a declarat un purtător de cuvânt al LFV.

Incidentul are loc în contextul unei serii de perturbări cauzate de drone pe aeroporturile europene în ultimele luni, care au determinat suspendarea temporară a zborurilor în mai multe ţări. Unele autorităţi au sugerat că aceste incidente ar putea fi legate de acţiuni de război hibrid atribuite Rusiei, însă Moscova a negat orice implicare.

Göteborg este al doilea oraş ca mărime din Suedia, iar aeroportul Landvetter reprezintă una dintre principalele porţi aeriene ale ţării.