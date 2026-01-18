Traian Băsescu: ”Coaliţia nu se va rupe”

Fostul preşedinte Traian Băsescu nu crede că va rupe coaliţia de guvernare şi a explicat că PSD face ”ce ştie mai bine” şi anume a adus ţara în această situaţie, din punct de vedere al deficitului, şi acum încearcă să dea impresia că altcineva este vinovat iar Guvernul face numai rele că încearcă să readucă situaţia macro-economică într-o situaţie acceptabilă, informează news.ro.

Băsescu a mai afirmat că PSD nu va face alianţă cu AUR din cauza reputaţiei dobândite de acest partid, atât pe plan naţional, cât şi internaţional.

Traian Băsescu a fost făcut o analiză, duminică, la Digi 24, despre jocurile pe care le face PSD în coaliţia de guvernare.

”În mod categoric coaliţia nu se va rupe. În schimb, PSD-ul face ce ştie el mai bine, nu-şi asumă ce-a făcut. A adus ţara, prin Ciolacu, prin guvernare, a adus-o halul în care a adus-o din punct de vedere al deficitului, bugetului, iar acum încearcă să dea impresia că altcineva e vinovat iar guvernul face numai rele că încearcă să readucă situaţia macroeconomică într-o situaţie acceptabilă, că bună nu va putea fi, datorită dezechilibrelor mari”, a afirmat Traian Băsescu.

El a fost întrebat dacă ameninţările PSD cu ieşirea de la guvernare sunt doar teatru.

”Da, categoric da. Nu cred că PSD-ul ar ieşi de la guvernare şi nu pentru că îi suspectez de totală bună credinţă, dar realizează ce-ar fi în situaţia în care ar ieşi de la guvernare, vine Fitch-ul şi îţi dă evaluarea de ţară şi te trece la junk şi constată nu numai că ţi-au crescut dobânzile, ci că nu te mai poţi finanţa pe plan extern şi nu se mai pot plăti nici pensiile, nici salariile”, a explicat fostul preşedinte.

Traian Băsescu nu crede nici că PSD va face alianţă cu AUR.

”O chestiune pe care, ca şi ieşirea de la guvernare, PSD-ul nu o va face în această legislatură. Nu va face alianţă cu AUR, având în vedere reputaţia pe care deja a dobândit-o AUR. Eu nu spun că e o reputaţie meritată sau nemeritată, dar au o reputaţie şi la electoratul intern şi pe plan internaţional şi PSD-ul nu îşi poate permite să facă o alianţă cu AUR acum, datorită reputaţiei AUR-ului. După alegeri se va discuta altfel, dar acum nu. Şi nici nu vor ieşi de la guvernare. În schimb vor continua să încerce să fie de acord cu măsurile lui Bolojan când discută ei acolo la guvern şi pe urmă să iasă la presă, să spună ”Noi nu vrem””, a mai declarat Băsescu.

El nu crede nici că AUR va obţine peste 50% la următoarele alegeri.

”Nu cred că românii dau ţara pe mâna unora care vor să se izoleze în Uniunea Europeană, vor să se izoleze în NATO. Nu. Nu cred în aşa ceva”, a transmis Traian Băsescu.