Trump ameninţă că va da în judecată JPMorgan Chase

T.B.
Internaţional / 19 ianuarie, 07:52

Trump ameninţă că va da în judecată JPMorgan Chase

Preşedintele SUA, Donald Trump, intenţionează să dea în judecată JPMorgan Chase, acuzând cea mai mare bancă americană că i-ar fi închis conturile în mod ”incorect şi inadecvat” după asaltul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021, transmite CNBC.

„Voi da în judecată JPMorgan Chase în următoarele două săptămâni pentru că mi-a închis conturile în mod greşit şi nejustificat după protestul din 6 ianuarie, un protest care s-a dovedit a fi corect pentru cei care protestau”, a scris Trump într-o postare pe reţelele sociale, potrivit CNBC.

În acelaşi mesaj, Trump a reiterat afirmaţia sa nefondată potrivit căreia alegerile prezidenţiale ar fi fost „măsluite”, notează CNBC.

JPMorgan Chase a respins acuzaţiile prin vocea purtătoarei de cuvânt Trish Wexler, relatează CNBC.

„Fără a intra în detalii despre un client anume, nu închidem conturi pe baza convingerilor politice”, a declarat Trish Wexler, potrivit CNBC.

Aceasta a adăugat că banca apreciază faptul că actuala administraţie a abordat problema aşa-numitului „debanking politic” şi că susţine clarificarea regulilor în acest domeniu, conform CNBC.

Ameninţarea cu procesul apare în contextul în care, în august, Trump a semnat un ordin executiv prin care a cerut băncilor să se asigure că nu refuză servicii financiare clienţilor pe criterii religioase sau politice, relatează CNBC.

Tot atunci, într-un interviu acordat CNBC, Trump a susţinut fără a furniza dovezi că ar fi fost discriminat personal de instituţii financiare.

În acel interviu, Trump a afirmat că JPMorgan Chase şi Bank of America ar fi refuzat să îi accepte depozitele după primul său mandat prezidenţial, potrivit CNBC.

La acel moment, JPMorgan a declarat că nu închide conturi din motive politice, relatează CNBC.

Bank of America a precizat că nu comentează situaţii care ţin de relaţiile cu clienţii şi a adăugat că ar saluta reguli mai clare din partea autorităţilor de reglementare, potrivit CNBC.

Trump şi membrii familiei sale au acuzat în mod repetat marile bănci că ar refuza să colaboreze cu ei din cauza orientării lor politice, notează CNBC.

Anul trecut, Donald Trump Jr. a declarat că dificultăţile în accesarea serviciilor bancare tradiţionale au determinat familia Trump să intre în industria criptomonedelor, potrivit CNBC.

„Nu am intrat în crypto pentru că era următorul lucru la modă, ci din necesitate”, a spus Donald Trump Jr. într-un interviu acordat CNBC în luna iunie.

Acţiunile JPMorgan Chase au scăzut cu aproximativ 5% în ultima săptămână, în pofida faptului că banca a raportat rezultate peste aşteptări pentru trimestrul al patrulea, relatează CNBC.

Titlurile din sectorul bancar au fost afectate şi de cererea lui Trump ca ratele dobânzilor la cardurile de credit să fie plafonate la 10%, cu termen de conformare 20 ianuarie, notează CNBC.

Ameninţarea juridică la adresa JPMorgan apare pe fondul tensiunilor dintre Trump şi conducerea băncii, relatează CNBC.

În aceeaşi postare, Trump a negat un articol publicat de The Wall Street Journal potrivit căruia i-ar fi oferit anterior directorului general al JPMorgan, Jamie Dimon, funcţia de preşedinte al Rezervei Federale.

Trump a calificat informaţia drept „total neadevărată”, iar JPMorgan a susţinut ulterior că ar fi fost vorba despre o neînţelegere, potrivit CNBC.

Mandatul actualului preşedinte al Rezervei Federale, Jerome Powell, expiră la 15 mai, relatează CNBC.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 19.01.2026, 08:07)

    Bufonul o dă și pe măsa

