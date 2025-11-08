Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Trump retrage delegaţia SUA de la summitul G20 din Africa de Sud

A.B.
Internaţional / 8 noiembrie, 12:09

Trump retrage delegaţia SUA de la summitul G20 din Africa de Sud

Preşedintele american Donald Trump a anunţat vineri, pe reţeaua sa de socializare Truth Social, că Statele Unite nu vor mai trimite nicio delegaţie la viitorul summit G20 din Africa de Sud, acuzând guvernul de la Pretoria de „încălcări grave ale drepturilor omului”, transmite AFP.

„Este scandalos faptul că G20 se desfăşoară în Africa de Sud”, a scris Trump, acuzând fără dovezi autorităţile sud-africane că „persecută şi ucid fermieri albi”. Liderul de la Casa Albă a precizat că „niciun reprezentant al guvernului american nu va participa atât timp cât aceste încălcări ale drepturilor omului continuă”.

Iniţial, delegaţia americană urma să fie condusă de vicepreşedintele JD Vance, însă, potrivit deciziei anunţate, nici acesta, nici secretarul de stat american nu vor mai participa la reuniunea G20.

În luna mai, Trump îi arătase preşedintelui sud-african Cyril Ramaphosa, în cadrul unei întâlniri la Casa Albă, o înregistrare video menită să susţină acuzaţiile privind persecuţiile asupra fermierilor albi - o înregistrare ulterior contestată ca fiind „plină de erori”. Pretoria a respins ferm aceste acuzaţii, calificându-le drept „dezinformări periculoase”.

Trump a criticat în repetate rânduri situaţia drepturilor omului din Africa, ajungând recent să menţioneze chiar posibilitatea unei intervenţii militare în Nigeria, invocând presupuse persecuţii religioase asupra creştinilor.

Amnesty International a semnalat în Raportul 2024 probleme serioase în Africa de Sud, inclusiv violenţa bazată pe gen, accesul insuficient la apă şi servicii de sanitaţie, lipsa protecţiei refugiaţilor şi migranţilor, utilizarea forţei excesive de către poliţie şi protecţia deficitară a apărătorilor drepturilor omului.

Totodată, Raportul anual „Country Reports on Human Rights Practices” al Departamentului de Stat al SUA menţionează „rapoarte credibile” despre ucideri arbitrare, detenţii ilegale şi reprimarea opoziţiei politice în Africa de Sud.

Cu toate acestea, cercetările independente şi organizaţiile de fact-checking arată că nu există dovezi ale unei campanii sistematice de persecutare a fermierilor albi. Atacurile asupra fermelor fac parte, potrivit experţilor, dintr-un fenomen mai amplu de criminalitate violentă, fără motivaţie rasială directă.

