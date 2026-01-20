Trump susţine că europenii nu vor opune prea multă rezistenţă planului său de a ocupa Groenlanda

Preşedintele american Donald Trump a declarat luni că liderii europeni nu vor opune o rezistenţă semnificativă planului său de a ocupa Groenlanda, a relatat AFP.

„Nu cred că vor opune prea multă rezistenţă. Trebuie să o avem”, a afirmat Trump în Florida, răspunzând unei întrebări despre reacţiile europenilor faţă de iniţiativa sa, potrivit AFP.

În acelaşi context, liderul de la Casa Albă a confirmat că l-a invitat pe preşedintele rus Vladimir Putin să se alăture unui „Consiliu pentru Pace”, organism pe care intenţionează să îl creeze pentru soluţionarea conflictelor internaţionale, în paralel cu ONU, relatează AFP.

„Da, a fost invitat”, a declarat Trump presei, precizând că taxa de intrare pentru un loc permanent în acest consiliu ar fi de un miliard de dolari, notează AFP.

Totodată, preşedintele american a ameninţat că va impune tarife vamale de 200% pentru vinul şi şampania din Franţa, ca reacţie la refuzul omologului său Emmanuel Macron de a se alătura „Consiliului pentru Pace”, informează AFP.

„Voi impune tarife de 200% pentru vinul şi şampania sa. Şi va adera. Dar nu este obligat să adere”, a declarat Trump, citat de AFP.

Anturajul preşedintelui francez Emmanuel Macron a transmis luni că Franţa „nu intenţionează să răspundă favorabil” în această etapă invitaţiei de a se alătura unui „Consiliu pentru Pace”, a precizat AFP.