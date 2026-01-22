UE alocă 160 de milioane de euro pentru promovarea produselor agroalimentare

Comisia Europeană a lansat joi cererile de propuneri pentru 2026, prin care va sprijini campaniile şi evenimentele care promovează produse agroalimentare durabile şi de înaltă calitate în Uniunea Europeană şi la nivel global, potrivit Agerpres.

Până la 160 de milioane de euro vor fi disponibile sub formă de granturi pentru cofinanţarea programelor propuse de grupuri de producători şi alte organisme comerciale agroalimentare. Fondurile vizează atât piaţa internă a UE, cât şi principalele pieţe externe cu potenţial de creştere, printre care Marea Britanie, Japonia, Coreea de Sud, China, Singapore şi America de Nord, subliniază sursa citată.

Acţiunile fac parte din programul de lucru pentru politica de promovare a UE pentru 2026, care beneficiază de o alocare totală de 205 milioane de euro. Scopul este creşterea gradului de conştientizare a consumatorilor cu privire la calitatea produselor europene şi recompensarea fermierilor şi întreprinderilor agroalimentare pentru respectarea standardelor înalte de siguranţă şi mediu, conform Agerpres.

Programul include şi iniţiative gestionate direct de Comisie, precum participarea UE la târguri internaţionale agroalimentare, campanii de promovare în ţări terţe şi elaborarea de ghiduri pentru exportatori. Cererile de propuneri vor rămâne deschise timp de trei luni şi se adresează unei game largi de operatori eligibili din întreaga UE, notează Agerpres.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a subliniat că politica de promovare a produselor agroalimentare este considerată o prioritate strategică a UE şi contribuie la competitivitatea, rezilienţa şi diversificarea globală a sectorului, conform sursei citate.