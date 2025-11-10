UniCredit Bank şi Banca de Investiţii şi Dezvoltare lansează un program de finanţare de peste 1 miliard de lei pentru IMM-uri

UniCredit Bank, în parteneriat cu Banca de Investiţii şi Dezvoltare (BID), lansează un nou instrument de garantare destinat întreprinderilor mici şi mijlocii, cu un volum total de credite ce depăşeşte 1 miliard de lei, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Programul urmăreşte facilitarea accesului la finanţare pentru companiile româneşti, prin oferirea unor condiţii de creditare mai avantajoase şi reducerea garanţiilor necesare.

„Prin acest instrument de garantare ne consolidăm angajamentul de a fi aproape de antreprenorii români, oferindu-le nu doar capital, ci şi încredere şi soluţii adaptate nevoilor reale ale afacerilor lor. Parteneriatul cu BID demonstrează, încă o dată, că UniCredit este un partener activ în susţinerea companiilor româneşti, contribuind la dezvoltarea unui ecosistem financiar mai incluziv şi mai competitiv”, a declarat Mihaela Lupu, CEO UniCredit Bank.

La rândul său, Dan Sandu, director general BID, a subliniat că parteneriatul extinde aria de acoperire a garanţiilor oferite de instituţie: „Prin acordul semnat cu UniCredit Bank, consolidăm rolul nostru comun - acela de a sprijini investiţiile productive şi de a accelera tranziţia către o economie mai competitivă şi mai verde.”

Parteneriatul dintre UniCredit Bank şi BID este conceput ca o alianţă strategică bazată pe transparenţă, responsabilitate şi angajament faţă de dezvoltarea durabilă. Expertiza UniCredit în derularea programelor de garantare şi rolul BID în proiecte cu impact sistemic creează un cadru de cooperare menit să sprijine mediul de afaceri românesc.

Prin garanţiile oferite de BID, UniCredit va putea sprijini mai multe IMM-uri care investesc în inovare, digitalizare şi tranziţia verde, în linie cu obiectivele de dezvoltare sustenabilă.

UniCredit Bank este activ implicată în finanţarea investiţiilor cu valoare adăugată mare şi în susţinerea tranziţiei către o economie neutră climatic, în cadrul platformei regionale „UniCredit for CEE”, care oferă soluţii de finanţare şi consultanţă pentru întreprinderile din Europa Centrală şi de Est.