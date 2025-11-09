Unilever retrage de pe piaţă mai multe produse Knorr şi Delikat din cauza riscului de contaminare cu fragmente metalice

Unilever a anunţat retragerea de pe piaţă a unui număr limitat de produse Knorr şi Delikat, după ce s-a constatat că unele pachete pot conţine fragmente de metal şi cauciuc, ca urmare a avarierii unui echipament din fabrică, potrivit unui comunicat al companiei.

Compania precizează că retragerea vizează doar produsele Delikat Borş Magic cu legume (lotul 528003C93, valabil până la 31 octombrie 2026), Knorr punga magică - condimente pentru porc cu usturoi şi afumătură (loturile 528630C93 şi 528730C93, valabile până la 31 ianuarie 2027), Knorr supă cu pui cu tăiţei (lotul 527810C93, valabil până la 31 octombrie 2026) şi Knorr fix pentru pui crocant cu usturoi (lotul 528008C93, valabil până la 30 aprilie 2027).

Unilever subliniază că toate celelalte produse Delikat şi Knorr sunt complet sigure pentru consum şi respectă standardele stricte de calitate şi siguranţă alimentară ale companiei.

Consumatorii care au cumpărat produse din loturile menţionate sunt rugaţi să nu le consume şi să le returneze în magazinele de unde au fost achiziţionate pentru a primi contravaloarea acestora, sau să contacteze Serviciul pentru Clienţi la numărul 0800 150 150.

„Sănătatea şi siguranţa consumatorilor reprezintă prioritatea noastră absolută. A fost un caz izolat, iar măsurile luate vor preveni apariţia unor situaţii similare”, a transmis compania, prezentându-şi scuze pentru eventualele neplăceri create.