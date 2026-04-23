Unire ciclistă: Turul României porneşte, în premieră, de la Chişinău

Unirea se poate face şi prin sport, ediţia a 58-a a Turului României la ciclism, programată în perioada 9-13 septembrie 2026, marchează un moment fără precedent în istoria competiţiei: pentru prima dată, startul va fi dat din afara graniţelor ţării, la Chişinău, în Republica Moldova. Competiţia, inclusă în calendarul Uniunii Cicliste Internaţionale (UCI), categoria 2.2, îşi propune astfel să îşi consolideze profilul internaţional şi să creeze o punte simbolică între comunităţile de pe ambele maluri ale Prutului. „Este un moment istoric. Pentru prima dată, Turul României pleacă de pe teritoriul altui stat. Nici în perioada interbelică nu s-a întâmplat acest lucru”, a declarat Cătălin Sprînceană, preşedintele Federaţiei Române de Ciclism.

• Sportul, ambasador între naţiuni

Evenimentul de prezentare a turului, organizat la Bucureşti, a reunit oficiali din sport şi administraţie, care au subliniat rolul competiţiei dincolo de performanţa sportivă. Preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, a evidenţiat dimensiunea simbolică a evenimentului: „Sportul uneşte. Este un ambasador care conectează oameni şi naţiuni şi construieşte punţi între ele. Turul României poate deveni un veritabil proiect de ţară.” La rândul său, preşedintele Agenţia Naţională pentru Sport, Bogdan Matei, a subliniat impactul social al competiţiei, amintind numărul mare de copii atraşi către ciclism în urma ediţiilor precedente.

• Un traseu de peste 800 de kilometri

Ediţia din 2026 va cuprinde cinci etape, însumând peste 800 de kilometri, traversând atât Republica Moldova, cât şi mai multe regiuni ale României:

Etapa 1: Chişinău - Ungheni (170 km); Etapa 2: Iaşi - Piatra Neamţ (160 km);

Etapa 3: Piatra Neamţ - Băile Balvanyos (200 km, etapă montană); Etapa 4: Braşov - Ploieşti (160 km); Etapa 5: Circuit Bucureşti (100 km). Pe lângă competiţia profesionistă, organizatorii vor include curse pentru copii şi amatori, menite să crească interesul publicului pentru ciclism.

• Tradiţie şi simbol: un trofeu inspirat de Brâncuşi

O noutate a ediţiei este introducerea unui trofeu special pentru câştigătorul clasamentului general, realizat de artistul Liviu Brezeanu şi dedicat aniversării a 150 de ani de la naşterea sculptorului Constantin Brâncuşi. De asemenea, competiţia va păstra sistemul de opt tricouri distinctive, care recompensează performanţele individuale şi de echipă: galben - liderul clasamentului general,

alb - cel mai bun tânăr (U23), roşu - cel mai bun sprinter, verde - cel mai bun căţărător, albastru - cel mai bun ciclist român, gri - clasamentul pe echipe, alb cu buline roşii - clasamentul pe puncte, portocaliu - câştigător de etapă.

Organizatorii au subliniat că ediţia din 2025 a atras o audienţă de peste 5 milioane de persoane, confirmând interesul crescut pentru această competiţie.

Prin extinderea traseului şi deschiderea internaţională, Turul României îşi propune să devină nu doar un eveniment sportiv de referinţă, ci şi un instrument de promovare regională şi de apropiere culturală.