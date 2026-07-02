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Universitatea din Bucureşti dă startul admiterii: peste 20.000 de locuri disponibile în sesiunea de vară

O.D.
Ziarul BURSA #Miscellanea / 2 iulie

Sursa foto: facebook/ Universitatea din Bucureşti

Sursa foto: facebook/ Universitatea din Bucureşti

English Version

Universitatea din Bucureşti (UB) a deschis sesiunea de vară a admiterii pentru anul universitar 2026-2027, punând la dispoziţia candidaţilor peste 20.000 de locuri la programele de licenţă, masterat şi doctorat. Dintre acestea, mai mult de 8.400 sunt finanţate de la bugetul de stat. Potrivit unui comunicat al instituţiei, concursul de admitere se desfăşoară în perioada 1-24 iulie, iar fiecare dintre cele 20 de facultăţi îşi stabileşte propriul calendar de înscriere şi selecţie.

Aproape 5.000 de locuri bugetate la licenţă

Pentru studiile universitare de licenţă sunt scoase la concurs 11.044 de locuri, dintre care 4.828 sunt finanţate de la buget. La masterat, oferta cuprinde 9.015 locuri, dintre care 3.252 sunt fără taxă. Universitatea rezervă şi în acest an locuri dedicate unor categorii speciale de candidaţi. Astfel, 218 locuri sunt destinate domeniilor considerate prioritare pentru dezvoltarea României, dintre care 81 la licenţă şi 137 la masterat. Alte 129 de locuri la licenţă sunt rezervate absolvenţilor de licee din mediul rural, iar 85 de locuri sunt destinate candidaţilor de etnie romă, dintre care 70 la licenţă şi 15 la masterat.

Accent pe formarea profesorilor

Universitatea continuă să investească şi în pregătirea viitorilor profesori. Pentru programele de licenţă destinate formării cadrelor didactice sunt disponibile 358 de locuri bugetate, iar pentru programele de masterat didactic au fost alocate încă 137 de locuri.

Oferta şcolilor doctorale cuprinde 623 de locuri, dintre care 340 sunt finanţate de la buget. Dintre acestea, 165 sunt locuri cu bursă, iar 175 fără bursă, toate în regim cu frecvenţă. Alte 283 de locuri sunt disponibile cu taxă. Universitatea precizează că trei dintre locurile doctorale cu bursă sunt rezervate domeniilor prioritare de dezvoltare, iar alte trei candidaţilor de etnie romă.

Înscriere online şi admitere specială pentru sportivii de performanţă

Candidaţii se pot înscrie online şi pot achita electronic taxa de admitere, iar calendarele complete sunt disponibile pe site-urile fiecărei facultăţi. UB organizează şi în acest an o sesiune specială de admitere destinată sportivilor medaliaţi la competiţii europene şi mondiale pentru discipline olimpice şi şah, precum şi la Jocurile Olimpice şi Paralimpice.

Înscrierile pentru această categorie se realizează la nivelul universităţii, prin intermediul adresei dedicate admitere.olimpici@g.unibuc.ro, conform calendarului publicat pe platforma oficială de admitere.

Beneficii pentru olimpicii admişi

Universitatea din Bucureşti anunţă că elevii medaliaţi cu aur, argint sau bronz la olimpiade ştiinţifice ori la competiţii sportive internaţionale, admişi la una dintre cele 20 de facultăţi, vor putea solicita includerea în programul de beneficii destinat olimpicilor.

Instituţia precizează că toate informaţiile privind condiţiile de admitere, documentele necesare şi calendarele fiecărei facultăţi sunt disponibile pe platforma oficială de admitere.

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