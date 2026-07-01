Vacanţă parlamentară în plină criză politică

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Clasa politică actuală şi liderii partidelor parlamentare demonstrează, din nou, că nu le pasă de dorinţele cetăţenilor români, de traiul lor zilnic, de bunăstarea celor care i-au votat şi că nu au înţeles votul negativ primit la alegerile din 2024 şi 2025. Toate partidele parlamentare, atât cele pro-europene sau pro-occidentale, cât şi cele suveraniste, de opoziţiei, au terminat prima sesiune din acest an şi de astăzi deputaţii şi senatorii lor sunt în vacanţa de vară. Fără ca la Palatul Victoria să avem un guvern cu puteri depline, învestit prin votul unei majorităţi parlamentare, guvern care să gestioneze finalizarea până la 31 august 2026 a tuturor proiectelor finanţate din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi care să ia măsurile necesare pentru relansarea economiei naţionale şi pentru continuarea reformelor în administraţia publică locală, judeţeană şi centrală.

Prima sesiune ordinară din 2026 se încheie astfel într-un climat de blocaj politic prelungit, cu negocieri eşuate între principalele partide, cu un Executiv condus de Ilie Bolojan rămas în interimat şi cu perspectiva ca România să mai aştepte cel puţin câteva săptămâni până la desemnarea şi validarea unui nou cabinet.

Potrivit unor surse din PSD, conducerea partidului estimează că urmează o perioadă de aproximativ două săptămâni de „linişte” pe scena politică, în care parlamentarii vor fi în vacanţă, iar preşedintele Nicuşor Dan va continua discuţiile separate cu formaţiunile politice pentru a testa posibilitatea constituirii unei majorităţi parlamentare. În evaluarea social-democraţilor, şeful statului nu va desemna un candidat pentru funcţia de prim-ministru până când nu va avea garanţia existenţei unei majorităţi solide capabile să susţină viitorul executiv.

În acest context, guvernul interimar nu poate adopta ordonanţe de urgenţă şi nu poate promova proiecte legislative esenţiale, ceea ce complică atât gestionarea finanţelor publice, cât şi îndeplinirea jaloanelor asumate prin PNRR, precum şi continuarea reformelor convenite cu partenerii europeni.

Liderii PSD susţin că soluţia realistă este convocarea unei sesiuni parlamentare extraordinare spre sfârşitul lunii iulie, când Legislativul ar urma să dezbată proiectele necesare implementării PNRR şi, dacă negocierile politice vor produce un acord, să voteze şi învestirea unui nou cabinet. Totuşi, chiar şi în interiorul PSD există rezerve că toate proiectele aferente PNRR vor putea fi adoptate în actualul context politic, în condiţiile în care unele dintre acestea, în special legea salarizării unitare, generează dispute majore şi au o puternică miză electorală.

Blocajul politic persistă deoarece niciuna dintre formulele discutate până acum nu reuşeşte să întrunească o majoritate clară în Parlament. Pe masa preşedintelui Nicuşor Dan se află, potrivit informaţiilor vehiculate în mediul politic, două variante de guvern minoritar, însă ambele ar avea nevoie, direct sau indirect, de voturile AUR pentru a trece de Parlament. O asemenea formulă este respinsă de UDMR, care susţine că nu doreşte un executiv dependent de sprijinul formaţiunii conduse de George Simion. Uniunea apreciază că abia spre sfârşitul lunii iulie ar putea exista premisele unei înţelegeri şi readuce în discuţie refacerea coaliţiei PSD-PNL-USR, considerată singura capabilă să ofere stabilitatea parlamentară necesară.

Preşedintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, a subliniat că Parlamentul poate fi convocat în orice moment într-o sesiune extraordinară, astfel încât procedura de învestire să fie finalizată chiar în 24 de ore, dacă există o majoritate politică. El a reiterat însă că PNL nu va acorda un „cec în alb” unui executiv condus de Sorin Grindeanu şi că orice susţinere liberală este condiţionată de existenţa unui acord politic clar privind continuarea reformelor, implementarea PNRR şi procesul de aderare la OCDE.

În acelaşi timp, PSD transmite că nu va vota sub nicio formă un guvern condus de Siegfried Mureşan, în timp ce AUR respinge ambele variante de executiv aflate în discuţie şi continuă să susţină organizarea de alegeri anticipate, scenariu care nu beneficiază însă de susţinerea necesară în Parlament.

• O sesiune tensionată în coaliţia de guvernare

Încheierea, la 30 iunie 2026, a primei sesiuni ordinare a Parlamentului, începută la 1 februarie, lasă în urmă una dintre cele mai tensionate şi mai atipice perioade legislative din ultimii ani. Agenda parlamentară a fost dominată de confruntările din interiorul coaliţiei de guvernare, de întârzierea fără precedent a adoptării legii bugetului, de voturi care au încălcat protocolul politic dintre partidele aflate la putere şi de o moţiune de cenzură care a consfinţit ruptura majorităţii parlamentare. În acelaşi timp, Parlamentul a reuşit să adopte o serie de proiecte legislative considerate esenţiale pentru implementarea reformelor asumate prin PNRR, pentru consolidarea fiscală şi pentru continuarea investiţiilor publice.

Momentul care a marcat întreaga sesiune a fost adoptarea, cu o întârziere de aproape trei luni faţă de calendarul obişnuit, a legii bugetului de stat şi a legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2026. Guvernul a aprobat proiectele abia în luna martie, comisiile parlamentare reunite au început dezbaterile pe 19 martie, iar plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului le-a adoptat în 20 martie 2026, după patru zile de negocieri dificile, blocaje procedurale şi dispute între partenerii de coaliţie privind alocările pentru măsurile sociale şi investiţii. Întârzierea a făcut ca România să funcţioneze aproape un sfert din an pe baza mecanismului provizoriu al execuţiei bugetare, situaţie rar întâlnită după aderarea la Uniunea Europeană şi criticată atât de opoziţie, cât şi de mediul de afaceri.

După depăşirea impasului bugetar, Parlamentul şi-a concentrat activitatea asupra proiectelor asumate prin programul de guvernare şi prin jaloanele din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Au fost adoptate acte normative privind reforma administraţiei publice şi digitalizarea serviciilor, măsuri de eficientizare a cheltuielilor bugetare, modificări fiscale şi financiare destinate consolidării deficitului bugetar, reglementări privind investiţiile strategice, proiecte în domeniul energiei şi al securităţii energetice, precum şi pachete legislative pentru accelerarea absorbţiei fondurilor europene şi pentru continuarea proiectelor finanţate prin PNRR. De asemenea, au fost promovate acte normative referitoare la apărare şi securitate, în contextul angajamentelor asumate de România în cadrul NATO şi al deteriorării mediului regional de securitate.

Dacă din punct de vedere legislativ sesiunea a produs rezultate importante, din punct de vedere politic aceasta a fost caracterizată de o deteriorare constantă a relaţiilor dintre partidele coaliţiei. Protocolul de guvernare, care prevedea susţinerea reciprocă a Guvernului şi coordonarea voturilor parlamentare, a fost încălcat în repetate rânduri prin votarea unor moţiuni simple iniţiate de opoziţie împotriva unor miniştri ai Executivului, în special miniştrii numiţi de USR. În mai multe situaţii, parlamentarii PSD, formaţiune politică aflată la guvernare, au votat alături de opoziţie, transformând moţiunile simple din simple instrumente politice în adevărate sancţiuni parlamentare la adresa miniştrilor din guvernul din care făceau parte şi social-democraţii. Aceste voturi au reprezentat primele semnale clare că majoritatea parlamentară funcţiona din ce în ce mai greu, iar disciplina politică prevăzută în protocol devenise pur formală.

Criza politică a culminat în luna mai, când ruptura dintre principalele partide ale coaliţiei s-a transferat oficial în Parlament. La 28 aprilie a fost depusă de PSD şi AUR moţiunea de cenzură intitulată „STOP «Planului Bolojan» de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului”, iar aceasta a fost prezentată în plen la 29 aprilie şi supusă votului în 5 mai 2026. Spre deosebire de situaţiile anterioare, când coaliţiile aflate la putere îşi apărau propriul guvern, PSD a votat pentru demiterea acestuia, încălcând explicit protocolul politic al coaliţiei. Moţiunea de cenzură a devenit astfel momentul care a oficializat destrămarea majorităţii parlamentare şi a deschis procesul de reconfigurare politică.

Sesiunea parlamentară s-a desfăşurat, astfel, sub semnul unui paradox. Pe de o parte, Parlamentul a reuşit să adopte cele mai importante acte normative fără de care statul nu şi-ar fi putut continua funcţionarea normală, în frunte cu legile bugetare, precum şi o serie de reforme considerate esenţiale pentru relaţia României cu Comisia Europeană şi pentru menţinerea finanţărilor europene. Pe de altă parte, aceeaşi sesiune a evidenţiat fragilitatea unei majorităţi care, deşi dispunea teoretic de suficiente voturi pentru a guverna, şi-a încălcat în mod repetat propriile angajamente politice, atât prin susţinerea unor moţiuni simple împotriva miniştrilor Guvernului, cât şi prin votarea moţiunii de cenzură care a pus capăt colaborării dintre partenerii de coaliţie. Din această perspectivă, prima sesiune ordinară a Parlamentului din 2026 va rămâne în memoria politică drept una în care activitatea legislativă şi instabilitatea guvernamentală au evoluat simultan, într-un echilibru precar, până în ultima zi a sesiunii.