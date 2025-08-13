Venus Williams este din nou Barbie

Venus Williams are o nouă păpuşă Barbie cu imaginea sa, care face parte din colecţia „”Femei care Inspiră” a producătorului de păpuşi, relatează AP.

Păpuşa cu imaginea sportivei, care va fi lansată vineri, o va celebra pe marea jucătoare de tenis purtând echipamentul cu care a câştigat turneul de la Wimbledon în 2007.

Când a câştigat al cincilea titlu de Grand Slam din carieră, Williams a devenit prima femeie care a primit un premiu egal cu cel al bărbaţilor la un turneu de nivel mondial.

Păpuşa, cu un preţ de vânzare recomandat de 38 de dolari, o va înfăţişa pe Williams îmbrăcată în alb, cu un colier cu pietre verzi, brăţară, rachetă şi minge de tenis.

Williams a mai avut o păpuşă Barbie lansată în mai 2024, care a pus în evidenţă nouă sportive de excepţie, ca parte a celebrării a 65 de ani de existenţă a Barbie.