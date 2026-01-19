Wikipedia a încheiat acorduri de milioane de dolari cu giganţi din tehnologie

English Version

Enciclopedia online Wikipedia a anunţat, săptămâna trecută, cu ocazia împlinirii a 25 de ani de existenţă, încheierea unor acorduri comerciale în valoare de milioane de dolari cu mai multe companii importante din sectorul tehnologic. Informaţia a fost transmisă de reprezentanţii platformei, citaţi de agenţia DPA. Deşi conţinutul Wikipedia rămâne accesibil gratuit pentru utilizatori din întreaga lume, fundaţia care administrează enciclopedia a dezvoltat în ultimii ani o strategie prin care monetizează infrastructura tehnică şi distribuţia organizată a informaţiei. În centrul acestui model se află Wikimedia Enterprise, un serviciu cu plată lansat pentru companiile care folosesc pe scară largă datele Wikipedia. Platforma permite accesul structurat la conţinuturi, precum şi utilizarea infrastructurii tehnice a enciclopediei, facilitând reutilizarea şi distribuirea la scară industrială a informaţiilor. „În ultimul an, mai multe companii - inclusiv Ecosia, Microsoft, Mistral AI, Perplexity, Pleias şi ProRata - au devenit noi parteneri ai Wikimedia Enterprise”, au anunţat reprezentanţii Wikimedia. Acestea s-au alăturat unor parteneri deja existenţi, precum Amazon, Google şi Meta. Potrivit comunicatului, acordurile permit companiilor să acceseze conţinuturile Wikipedia „la un volum şi o viteză concepute special pentru nevoile lor”, în timp ce veniturile obţinute contribuie la susţinerea activităţilor non-profit ale fundaţiei Wikimedia.

Un aspect notabil al anunţului este absenţa companiei OpenAI - dezvoltatorul ChatGPT - de pe lista clienţilor plătitori ai Wikimedia Enterprise. OpenAI a utilizat în mod extensiv conţinuturile disponibile gratuit pe Wikipedia pentru antrenarea modelelor lingvistice de mari dimensiuni, însă nu figurează printre partenerii comerciali ai serviciului plătit. Subiectul reutilizării conţinuturilor Wikipedia de către dezvoltatorii de inteligenţă artificială a devenit tot mai sensibil în ultimii ani, pe fondul dezbaterilor legate de drepturile de autor, sustenabilitatea platformelor deschise şi remunerarea infrastructurii informaţionale care stă la baza economiei digitale. Prin dezvoltarea Wikimedia Enterprise, fundaţia încearcă să menţină accesul liber pentru publicul larg, în timp ce solicită contribuţii financiare din partea actorilor comerciali care exploatează conţinutul la scară mare.