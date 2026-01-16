Zelenski: „Ucraina nu a fost şi nu va fi un obstacol în calea păcii”

Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina nu este un obstacol în calea păcii, respingând comentariile făcute cu o zi înainte de preşedintele american Donald Trump, potrivit Reuters. Liderul de la Kiev a anunţat că o delegaţie ucraineană se îndreaptă spre SUA pentru discuţii pe tema garanţiilor de securitate şi un pachet de redresare postbelică, exprimându-şi speranţa că documentele vor putea fi semnate în marja Forumului Economic Mondial de la Davos de săptămâna viitoare, a relatat sursa citată.

Conform Reuters, în cadrul discuţiilor, echipa de la Kiev speră, de asemenea, să obţină clarificări din partea SUA cu privire la poziţia Rusiei faţă de eforturile diplomatice susţinute de SUA pentru a pune capăt războiului.

Zelenski a precizat că Ucraina şi-a finalizat partea de lucru la documentele ce prezintă un „pachet de prosperitate” pentru deblocarea fondurilor necesare pentru costisitoarea reconstrucţie postbelică a Ucrainei, precum şi în cazul garanţiilor de securitate ale SUA menite să oprească un viitor atac rus, a relatat sursa menţionată. Oficialii ucraineni au declarat că ţara va avea nevoie de 800 de miliarde de dolari pentru reconstrucţia postbelică, a informat Reuters.

„Am discutat şi despre colaborarea diplomatică cu America - Ucraina nu a fost şi nu va fi niciodată un obstacol în calea păcii”, a declarat Zelenski, conform sursei amintite anterior.

Trump a declarat că, în opinia sa, Ucraina este mai puţin pregătită decât Rusia să încheie un acord de pace, a amintit Reuters. Întrebat de ce negocierile conduse de SUA nu au rezolvat încă războiul care durează de aproape patru ani, Trump a răspuns: „Zelenski”, a mai transmis sursa citată.