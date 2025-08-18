AFP: Putin a discutat la telefon cu liderii din India şi Brazilia despre întâlnirea sa cu Trump

Prim-ministrul indian, Narendra Modi, şi preşedintele brazilian, Luiz Inacio Lula da Silva, au anunţat că au discutat la telefon cu liderul rus Vladimir Putin despre întâlnirea acestuia cu preşedintele american Donald Trump în Alaska, informează AFP şi Reuters.

„Îi mulţumesc prietenului meu, preşedintele Putin, pentru apelul său telefonic şi pentru că şi-a împărtăşit reflecţiile asupra recentei sale întâlniri cu preşedintele Trump în Alaska”, a declarat Modi într-un mesaj publicat pe reţelele sociale.

Şeful guvernului indian a subliniat că „India a făcut mereu apel la o rezolvare paşnică a conflictului din Ucraina şi susţine toate eforturile în acest sens”. Totodată, Modi a adăugat: „Îmi exprim satisfacţia pentru continuarea schimburilor noastre în zilele care urmează”.

Conversaţia dintre Narendra Modi şi Vladimir Putin a abordat şi o serie de chestiuni bilaterale, având ca scop întărirea parteneriatului lor strategic „special” şi „privilegiat”, se arată într-un comunicat al guvernului indian.

Discuţia a avut loc în contextul în care preşedintele american Donald Trump a ameninţat să majoreze taxele vamale asupra produselor indiene de la 25% la 50%, ca sancţiune pentru achiziţia de petrol rusesc, o sursă esenţială de venit pentru Rusia în războiul său împotriva Ucrainei. Trump a acordat Indiei un termen de trei săptămâni pentru a găsi furnizori alternativi.

New Delhi a anunţat că va importa petrol din Rusia „pentru că aprovizionările tradiţionale au fost deturnate spre Europa după declanşarea conflictului”.

Peter Navarro, consilier pentru comerţ al Casei Albe, a temperat speranţele Indiei că întâlnirea Trump-Putin ar putea reduce presiunea vamală americană. „Dacă India vrea să fie tratată ca un partener strategic al SUA, trebuie să înceapă să acţioneze ca atare”, a scris el într-o cronică publicată în Financial Times.

Navarro a adăugat: „India acţionează ca o cameră de compensaţie mondială pentru petrolul rusesc, convertind ţiţeiul supus la embargo în exporturi de mare valoare, furnizând în acelaşi timp Moscovei dolarii de care are nevoie”. Totodată, el a avertizat că potenţiala suprataxă vamală de până la 50%, care urmează să intre în vigoare la 27 august, „va lovi India acolo unde o doare”.

În aceeaşi zi, biroul de presă al preşedintelui brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a anunţat că acesta a fost sunat de omologul său rus Vladimir Putin. În timpul convorbirii de 30 de minute, cei doi lideri au discutat despre întâlnirea lui Putin cu preşedintele SUA Donald Trump de săptămâna trecută, a precizat guvernul brazilian.

„Preşedintele Lula a reafirmat sprijinul Braziliei pentru toate eforturile îndreptate spre rezolvarea paşnică a conflictului dintre Rusia şi Ucraina”, a adăugat sursa citată.