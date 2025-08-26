Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Surse politice: Nicuşor Dan a discutat cu liderii coaliţiei pe tema reformei vizând pensionarea magistraţilor

I.S.
Politică / 26 august, 20:38

Surse politice: Nicuşor Dan a discutat cu liderii coaliţiei pe tema reformei vizând pensionarea magistraţilor

Preşedintele Nicuşor Dan a discutat cu liderii coaliţiei, necesitatea unei perioade de tranziţie pentru creşterea vârstei de pensionare a magistraţilor şi modul de stabilire a nivelului pensiei, afirmă surse politice, relatează news.ro.

Conform surselor citate, prezenţa şefului statului la Palatul Victoria poate fi explicată prin faptul că acesta ”avea o virgulă pe reforma magistraţilor”, sugerând existenţa unor amendamente ale lui Nicuşor Dan pe această temă.

Preşedintele a discutat şi cu politicieni, şi cu oameni din justiţie, concluzia fiind că propblema reală nu este creşterea vârstei de pensionare, ci necesitatea unei perioade de tranziţie, declară aceleaşi surse.

Sursele citate au relatat că argumentul şefului statului a fost acela că un magistrat care are acum vârsta de pensionare nu se poate găsi brusc în situaţia în care mai are de fapt 10 ani până la pensie.

O altă temă abordată a fost aceea că, prin aplicarea modificărilor la calculul pensiişpr magistraţilor, ar rezulta un procent ”prea abrupt” de tăiere a pensiilor, în conformitate cu noile provederi, ceea ce ar genera o scădere drastică a nivelului pensiei,

Aceleaşi surse au mai afirmat că preşedintele a mers la Guvern pentru această discuţie pentru că urmează să plece din nou din Bucureşti zilele următoare,

Preşedintele Nicuşor Dan a fost prezent marţi, la Palatul Victoria, unde a discutat cu liderul PNL, premierul Ilie Bolojan, şi cu liderul PSD Sorin Grindeanu pe tema divergenţelor din coaliţie legate de uneie prevederi din al doilea pachet de măsuri economice pe care Guvernul ar urma să-şi asume răspunderea odată cu începerea noii sesiuni parlamentare.

Discuţia preşedintelui cu liderii coaliţiei a avut loc şi în contextul protestelor anunţate de magistraţi tocmai din cauza măsuruilor care îi vizează.

Prim-vicepreşedintele PNL, Ciprian Ciucu, a declarat marţi, despre discuţiile din coaliţie, în prezenţa preşedintelui Nicuşor Dan, că nu e niciun scandal, că s-a discutat pe chestiuni tehnice şi preşedintele a venit, a discutat cu şefii partidelor, s-au pus de acord pe chestiunile esenţiale şi a plecat.

”Scriu în direct, asumat, nu pe surse, din şedinta Coaliţiei, după ce citesc un titlu halucinant: "UPDATE Scandal la şedinţa Coaliţiei? Nicuşor Dan a părăsit sediul Guvernului după doar o jumătate de oră SURSE". Nu nu e niciun scandal. Discutăm civilizat, chestiuni extrem de tehnice. Domnul Preşedinte a venit, a discutat cu şefii partidelor, s-au pus de acord pe chestiunile esenţiale şi a plecat”, a scris pe Facebook prim-vicepreşedintele PNL, primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu.

”E ca la Radio Erevan: "e adevărat că tovaroşul X şi cu tovarăşul Y s-au certat? Da, în principiu s-au certat, doar că punctele lor de vedere coincid şi au agreat cum vor proceda în viitor”, a mai spus Ciucu.

