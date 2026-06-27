2.000 de salariaţi ai CFR Marfă, lăsaţi fără reprezentare; sindicatul cere dialog urgent cu ministrul Miruţă

Federaţia Naţională Feroviară Mişcare Comercial Vagoane a transmis sâmbătă că aproximativ 2.000 de salariaţi ai CFR Marfă au fost lăsaţi, practic, ai nimănui, într-un moment dramatic pentru ei şi pentru familiile lor, în timp ce politicienii par preocupaţi de alte priorităţi, conform comunicatului citat de News.ro.

Federaţia descrie falimentul CFR Marfă ca rezultatul unui lung şir de greşeli, al subfinanţării cronice şi al lipsei de viziune din partea factorilor politici care s-au succedat la conducerea Ministerului Transporturilor, potrivit aceluiaşi comunicat. Sindicatul menţionează că vicepremierul Oana Gheorghiu se lăuda, cu câteva luni în urmă, cu decizia de lichidare a companiei, fără ca soarta oamenilor din spatele acelei decizii să fi constituit un subiect de dezbatere publică, conform aceleiaşi surse. Federaţia afirmă că ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruţă, gestionează astăzi un sistem feroviar aflat sub presiune, cu bugete blocate şi probleme structurale majore, dar că responsabilitatea prezentului îi aparţine, indiferent că actuala situaţie nu îi aparţine exclusiv, potrivit comunicatului.

Federaţia subliniază că mulţi dintre cei 2.000 de salariaţi au lucrat toată viaţa în calea ferată şi nu au altă calificare profesională, că unii sunt bolnavi sau în pragul pensionării şi că pentru ei pierderea locului de muncă reprezintă o dramă socială reală, nu doar o problemă economică, conform sursei citate. „Nu vorbim despre cifre într-un tabel. Vorbim despre oameni. Iar oamenii nu pot fi abandonaţi", este mesajul central al sindicatului, potrivit aceleiaşi surse.

Federaţia solicită public ministrului Radu Miruţă deschiderea de urgenţă a unui dialog real cu partenerii sociali pentru identificarea unor soluţii concrete: protecţie socială, măsuri compensatorii şi alternative reale de reintegrare profesională, conform comunicatului citat de News.ro.