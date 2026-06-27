27 iunie - Ziua Internaţională a IMM-urilor: a zecea ediţie, cu tema „Generaţia viitoare de antreprenori"

Organizaţia Naţiunilor Unite marchează sâmbătă, 27 iunie 2026, a zecea ediţie a Zilei Internaţionale a Întreprinderilor Micro, Mici şi Mijlocii, zi instituită în 2017 prin Rezoluţia 71/279 a Adunării Generale ONU, care recunoaşte rolul fundamental al IMM-urilor în crearea de locuri de muncă, stimularea inovaţiei şi promovarea dezvoltării economice incluzive, conform Agerpres.

Tema ediţiei din 2026 este „Generaţia viitoare de IMM-uri", propusă de Consiliul Internaţional pentru Afaceri Mici (ICSB), cea mai veche şi mai mare organizaţie non-profit dedicată exclusiv antreprenoriatului şi IMM-urilor la nivel mondial, potrivit aceleiaşi surse. Forumul principal, organizat de ICSB la sediul ONU din New York pe 26 iunie, promovează antreprenoriatul centrat pe om şi subliniază nevoia unei abordări care plasează tehnologia în slujba oamenilor, nu invers, conform Agerpres. Pe agendă figurează modalităţile prin care tinerii antreprenori şi microîntreprinderile pot accesa oportunităţi în era inteligenţei artificiale, sprijinul prin politici publice şi contribuţia IMM-urilor la o creştere economică sustenabilă, potrivit aceleiaşi surse.

Potrivit datelor citate de ONU, IMM-urile reprezintă 90% din totalitatea afacerilor private, absorb peste 70% din forţa de muncă şi contribuie cu 50% la Produsul Intern Brut la nivel global, conform Agerpres. Cu toate acestea, se confruntă cu obstacole majore: acces limitat la finanţare, birocraţie excesivă, impactul schimbărilor climatice, concurenţa neloială din partea marilor corporaţii şi perturbările generate de tensiunile geopolitice şi de transformările digitale, potrivit aceleiaşi surse. Deficitul de finanţare al IMM-urilor se menţine la nivel global, fapt care impune politici mai favorabile, finanţare mai accesibilă, sprijin pentru formare profesională şi reguli comerciale mai echitabile, conform ONU, citat de Agerpres.