„Etiopia nu este doar o destinaţie de safari, ci şi o călătorie într-o capsulă a timpului”

English Version

Etiopia reprezintă unul dintre statele africane care îşi intensifică eforturile de promovare pe pieţele emergente din Europa de Est, iar România se află printre ţările vizate de noua strategie de dezvoltare turistică a acestei ţări. Cu cel mai mare număr de situri UNESCO de pe continental african, peisaje considerate unice în lume, o istorie de peste trei milenii şi ambiţia de a deveni un hub regional pentru turism şi conferinţe internaţionale, Etiopia mizează pe atragerea turiştilor interesaţi de experienţe autentice, culturale şi de aventură. Endegena Abebe, secretar de stat pentru marketing şi promovare în cadrul Ministerului Turismului din Etiopia, a trecut în revistă, în cadrul unui interviu, şi avantajele competitive ale ţării, proiectele de modernizare a infrastructurii turistice, oportunităţile de afaceri pentru agenţiile şi investitorii români, precum şi perspectivele consolidării relaţiilor turistice dintre Bucureşti şi Addis Abeba, în contextul aniversării a 60 de ani de relaţii diplomatice dintre cele două state.

Reporter: Etiopia este adesea descrisă ca fiind una dintre destinaţiile unice din Africa. Care consideraţi că sunt cele mai importante atuuri turistice ale ţării pe care vizitatorii internaţionali ar trebui să le descopere?

Endegena Abebe: Etiopia se remarcă drept o destinaţie cu adevărat unică, în principal datorită concentraţiei impresionante de situri înscrise în Patrimoniul Mondial UNESCO, fără egal în Africa. Ţara îmbină mii de ani de istorie şi arheologie, culturi indigene vibrante şi peisaje dramatice, aproape extraterestre, care nu pot fi întâlnite nicăieri altundeva pe continent. Cele mai importante atuuri turistice pe care vizitatorii internaţionali ar trebui să le descopere includ bisericile săpate în stâncă din Lalibela, datând din secolul al XII-lea, o capodoperă arhitecturală sculptată integral în rocă vulcanică, obeliscurile din Aksum şi castelele din Gondar, construite în secolul al XVII-lea. Un alt punct de atracţie este Valea Omo, unde locuiesc mai multe triburi tradiţionale - precum Hamar, Karo şi Mursi - care şi-au păstrat obiceiurile ancestrale, ornamentele corporale şi ceremoniile de-a lungul secolelor. Apoi avem, depresiunea Danakil ce oferă peisaje care par extraterestre, cu izvoare sulfuroase galben-neon, lacuri de lavă clocotitoare şi întinse câmpuri de sare şi Muzeul Naţional din Addis Abeba care adăposteşte celebrul fosil de hominid vechi de 3,2 milioane de ani, Lucy. Vizitatorii pot experimenta, de asemenea, legendarele ceremonii etiopiene ale cafelei şi pot descoperi originile cafelei Arabica în pădurile montane native ale ţării.

• Etiopia a înregistrat o creştere de 15% a numărului de turişti străini

Reporter: În ultimii ani, cum a evoluat sectorul turistic al Etiopiei şi care sunt principalele priorităţi ale ministerului dumneavoastră pentru anii următori?

Endegena Abebe: Sectorul turistic al Etiopiei a evoluat rapid, devenind unul dintre pilonii centrali ai economiei naţionale. Impulsionată de reformele guvernamentale, de iniţiativele emblematice de regenerare urbană precum „Dine for the Nation” şi de extinderea platformei digitale „Visit Ethiopia”, ţara a înregistrat o creştere de 15% a numărului de sosiri internaţionale, primind milioane de vizitatori şi generând venituri de miliarde de dolari. Ministerul Turismului a stabilit următoarele priorităţi strategice pentru anii următori: dezvoltarea destinaţiilor - modernizarea siturilor emblematice precum Fasil Ghebbi şi Lalibela şi extinderea unor noi spaţii de agrement şi zone verzi de clasă mondială (precum proiectele Gorgora şi Beautifying Sheger); actualizarea politicii naţionale de turism pentru a alinia infrastructura, marketingul şi strategiile de investiţii la standardele internaţionale; poziţionarea Addis Abeba ca principal centru pentru conferinţe internaţionale (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions); dezvoltarea turismului ecologic sustenabil în regiuni precum Munţii Bale şi implementarea unui marketing digital puternic şi agresiv şi identificarea unor noi pieţe în Asia de Sud-Est şi Europa de Est, inclusiv România, ca parte a unei noi strategii.

Reporter: Etiopia găzduieşte numeroase situri incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO. Ce destinaţii aţi recomanda în mod special vizitatorilor europeni aflaţi pentru prima dată în Etiopia?

Endegena Abebe: Pentru vizitatorii europeni aflaţi pentru prima dată în Etiopia, introducerea ideală în patrimoniul ţării este reprezentată de Ruta Istorică, care se îmbină perfect cu peisajele naturale spectaculoase. Trei situri UNESCO obligatoriu de vizitat oferă o combinaţie extraordinară de istorie antică, arhitectură unică şi peisaje dramatice. Primul este Bisericile săpate în stâncă din Lalibela.

Adesea numite „A opta minune a lumii”, acestea cuprind 11 biserici monolitice medievale sculptate direct în rocă. A doua este Fasil Ghebbi, Gondar, o fortăreaţă regală din secolul al XVII-lea care este considerată „Camelotul Africii”, găzduind castele impresionante care combină stiluri arhitecturale portugheze, indiene şi etiopiene. Ultimul este Parcul Naţional Munţii Simien, care oferă abrupturi spectaculoase şi reprezintă habitatul unor specii endemice, precum babuinii gelada.

• „Visit Ethiopia” - cel mai bun ambasador al turismului din ţara africană

Reporter: Ce iniţiative implementează Guvernul Etiopiei pentru a atrage mai mulţi turişti internaţionali şi pentru a îmbunătăţi experienţa vizitatorilor?

Endegena Abebe: Etiopia implementează proiecte majore de infrastructură, dezvoltă platforma digitală centralizată „Visit Ethiopia”, simplifică procedurile de acordare a vizelor şi extinde promovarea patrimoniului regional şi istoric, prin noi iniţiative menite să stimuleze economia şi să atragă mai mulţi vizitatori internaţionali. Platforma digitală „Visit Ethiopia” este de fapt un portal bazat pe inteligenţă artificială care permite călătorilor să exploreze virtual destinaţiile, să rezerve cu uşurinţă cazare şi să acceseze informaţii logistice înainte de sosire. De asemenea, pentru a valorifica milioanele de pasageri aflaţi în tranzit prin Addis Abeba, Etiopia a introdus o politică ce permite pasagerilor în tranzit să intre în ţară fără viză pentru o perioadă de până la 7 zile, beneficiind şi de culoare rapide dedicate pe Aeroportul Internaţional Bole. Mai mult, noile tehnologii implementate la punctele de frontieră au modernizat procesul de acordare a vizelor la sosire, reducând timpul de procesare la doar câteva minute.

Reporter: Călătorii români sunt tot mai interesaţi de turismul cultural autentic şi de aventură. Ce experienţe care să o diferenţieze de alte destinaţii africane poate oferi Etiopia?

Endegena Abebe: Toate aspectele menţionate anterior sunt valabile şi aici. Etiopia se diferenţiază de destinaţiile africane tradiţionale axate pe safari prin istoria sa antică profund înrădăcinată, situri UNESCO, culturile indigene vii şi contrastele geologice spectaculoase. Spre deosebire de destinaţiile concentrate pe fauna sălbatică, Etiopia oferă călătorilor europeni o incursiune într-o civilizaţie care nu a cunoscut colonizarea.

Reporter: Cum evaluaţi nivelul actual al cooperării turistice dintre Etiopia şi România şi unde vedeţi cele mai mari oportunităţi de creştere?

Endegena Abebe: În contextul în care cele două ţări sărbătoresc 60 de ani de relaţii diplomatice oficiale, cele mai mari oportunităţi de dezvoltare se regăsesc în mai mulţi piloni strategici. Nivelul actual al cooperării turistice dintre Etiopia şi România este unul emergent şi plin de potenţial, evoluând de la relaţii comerciale istorice modeste către un parteneriat diplomatic activ şi strategic. Deşi fluxurile turistice directe rămân relativ reduse, angajamentele recente la nivel înalt - inclusiv actualizarea „Strategiei România-Africa” şi discuţiile bilaterale de la Addis Abeba - au identificat în mod explicit turismul ca un sector prioritar pentru dezvoltarea reciprocă.

• Oportunităţi oferite de Etiopia turoperatorilor români

Reporter: Ce oportunităţi există pentru agenţiile de turism şi turoperatorii români interesaţi să dezvolte pachete turistice şi parteneriate cu omologii etiopieni?

Endegena Abebe: Pentru agenţiile de turism şi turoperatorii români, piaţa etiopiană încă insuficient explorată oferă avantajul pionieratului în Europa de Est. Întrucât turiştii români acordă o importanţă tot mai mare experienţelor personalizate, flexibile din punct de vedere bugetar şi orientate către nişe specifice, în detrimentul pachetelor de masă, stabilirea unor relaţii directe business-to-business (B2B) reprezintă o oportunitate comercială profitabilă.

Reporter: Există stimulente, programe sau proiecte de colaborare pe care Etiopia este pregătită să le ofere companiilor româneşti din turism interesate să promoveze Etiopia ca destinaţie?

Endegena Abebe: Etiopia oferă o gamă de stimulente investiţionale, sprijin diplomatic pentru promovare şi iniţiative comune de infrastructură, concepute special pentru a încuraja companiile străine de turism să promoveze ţara. În cadrul agendei de reformă economică „Homegrown Economic Reform”, guvernul a adoptat un model orientat către piaţă, care încurajează activ operatorii turistici români. Prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe al Etiopiei, guvernul organizează periodic şi sponsorizează excursii complete pentru operatori de turism şi jurnalişti străini. Agenţiile româneşti care doresc să promoveze Etiopia pot colabora cu Ambasada României la Addis Abeba pentru a participa la aceste vizite de documentare. Ministerul Turismului pune la dispoziţie spaţii comune în cadrul marilor târguri internaţionale de turism, permiţând agenţiilor româneşti să expună şi să distribuie materiale promoţionale alături de furnizori locali. Mai mult, pentru investitorii străini în turismul din ţara noastră oferim până la 100% scutire la taxele vamale pentru bunuri de capital precum vehicule specializate pentru safari, echipamente pentru geoturism sau materiale pentru construirea de eco-lodge-uri. Totodată, investitorii străini care dezvoltă proiecte sustenabile de nişă (eco-lodge-uri, centre pentru turism de aventură etc.) pot beneficia de cote reduse de impozit pe profit şi de deduceri semnificative ale investiţiilor în primul an.

Reporter: Ce mesaj aţi dori să transmiteţi cetăţenilor români care cunosc puţine lucruri despre Etiopia şi se gândesc să viziteze ţara pentru prima dată?

Endegena Abebe: Pentru cetăţenii români care se gândesc să aibă o primă vizită în Etiopia, mesajul esenţial este simplu: Etiopia nu este o destinaţie de safari; este o călătorie într-o capsulă vie a timpului. Etiopia este locul unde explorarea şi experienţa merg mână în mână şi unde veţi avea întotdeauna motive să reveniţi. Ţara oferă o experienţă de călătorie care contrazice stereotipurile obişnuite despre Africa, înlocuind turismul de masă cu revelaţii istorice şi geografice profunde. Iar printre argumentele oferite se numără următoarele: Etiopia este o ţară cu rădăcini puternice în creştinismul ortodox, domeniu în care veţi găsi o rezonanţă culturală neaşteptată; plimbarea printre bisericile săpate în stâncă din Lalibela sau participarea la festivalul Timkat (Boboteaza), alături de mii de pelerini îmbrăcaţi în alb, aminteşte de spiritualitatea profundă a mănăstirilor pictate din Bucovina, dar la o scară monumentală şi mult mai veche; peisajele Etiopiei sfidează aşteptările, de la drumurile prin văile verzi şi abrupte ale Munţilor Simien până la depresiunea Danakil, un deşert vulcanic suprarealist, în culori neon, care pare desprins de pe planeta Marte; participarea la ceremonia tradiţională a cafelei nu este un spectacol pentru turişti, ci un gest autentic, vechi de secole, de pace, comunitate şi respect oferit fiecărui oaspete.

• Plan pe următorii zece ani pentru consolidarea relaţiilor româno-etiopiene

Reporter: Privind spre viitor, care este viziunea dumneavoastră privind consolidarea legăturilor interumane şi a schimburilor turistice dintre Etiopia şi România în următorul deceniu?

Endegena Abebe: Viziunea pentru următorii zece ani se bazează pe transformarea Etiopiei şi României din parteneri diplomatici îndepărtaţi în centre culturale şi turistice apreciate reciproc, unite prin patrimoniu comun, inovaţie digitală şi schimburi orientate către comunităţi. Depăşind modelul tradiţional al turismului tranzacţional, cele două ţări pot dezvolta conexiuni autentice între oameni prin patru piloni strategici. Primul se referă la crearea unui pod privind patrimoniul religios şi care ar trebui să includă crearea unei rute turistice spirituale bilaterale care să lege mănăstirile pictate din Bucovina şi Moldoviţa de sanctuarele săpate în stâncă din Lalibela şi Axum, precum şi schimburi clericale şi academice. Pilonul doi priveşte realizarea unei mobilităţi academice şi pentru tineri, prin parteneriate universitare pe baza programului Erasmus+ şi a unor colaborări bilaterale între instituţiile româneşti din domeniul tehnologiei şi ospitalităţii şi universităţile etiopiene (precum Universitatea Addis Abeba), dar şi prin programe de vară în care tinerii români participă la iniţiative de mediu etiopiene (precum campania de reîmpădurire Green Legacy) şi experimentează viaţa comunităţilor locale. Cel de-al treilea pilon se referă la înfiinţarea unor centre comune „Tehnologie pentru patrimoniu”, care să ducă la valorificarea sectorului IT românesc pentru dezvoltarea unor platforme de realitate virtuală (VR) şi realitate augmentată (AR) dedicate siturilor UNESCO din Etiopia, şi la promovarea Addis Abeba şi Bucureştiului ca hub-uri complementare pentru nomazi digitali, cu stimulente speciale pentru creativi, vloggeri de călătorie şi profesionişti din tehnologie. Ultimul pilon se referă la aviaţie directă şi conectivitate prin stabilirea unei rute comerciale directe sau a unui sistem optimizat de code-share între Bucureşti (OTP) şi Addis Abeba (ADD) prin Ethiopian Airlines şi prin transformarea Addis Abeba în principalul punct de acces pentru turiştii români care călătoresc în Africa de Est, prin procese digitale simplificate de e-viză şi programe speciale de escală în oraş.

Reporter: Etiopia are o istorie bogată, culturi diverse şi peisaje naturale spectaculoase. Dacă ar trebui să convingeţi un turist român să viziteze Etiopia în doar un minut, care ar fi argumentele-cheie?

Endegena Abebe: Etiopia nu este un safari; este călătoria supremă în istoria vie, unde puteţi descoperi o casă spirituală neaşteptată.Ca reprezentant al unei culturi modelate de creştinismul ortodox, veţi simţi imediat o legătură puternică. Vizitarea bisericilor noastre săpate în stâncă, vechi de 800 de ani, din Lalibela aminteşte de spiritualitatea mănăstirilor pictate din Bucovina, însă acestea sunt sculptate integral în rocă vulcanică. Apoi veţi descoperi o civilizaţie africană complet unică, cu alfabetul antic Ge'ez, gastronomie tradiţională şi un calendar cu 13 luni, unde literalmente păşiţi înapoi în timp, veţi admira peisajele naturale unice şi veţi fi tratat peste tot ca un membru al familiei noastre.

Reporter: Vă mulţumim!