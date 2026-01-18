„NATO islamic” aflat la început de drum ar putea în curând să se concentreze pe Somaliland

Cererea ministrului somalez al Apărării ca Arabia Saudită să îşi repete campania sud-yemenită în Somaliland, coroborată cu rapoartele despre iminenta alianţă a celor două ţări cu Egiptul, care l-ar include astfel de facto pe aliatul lor eritreean, sugerează cu tărie că ceva important s-ar putea pregăti în curând, relatează Bloomberg.

Recent au circulat rapoarte despre trei pacte militare separate, dar complementare, la care Arabia Saudită ar putea participa în curând şi care ar putea forma nucleul unui „NATO islamic”, precizează Bloomberg.

Bloomberg notează că Turcia doreşte să se alăture „Acordului strategic de apărare reciprocă” din septembrie dintre Pakistan şi Arabia Saudită.

Fostul prim-ministru qatarez şeicul Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, care este încă influent, a propus includerea Egiptului şi, probabil, şi a propriei ţări, informează Bloomberg.

Bloomberg a relatat imediat că Arabia Saudită finalizează un pact militar cu Somalia, aliată a Turciei, şi Egiptul, pentru a limita influenţa Emiratelor Arabe Unite în Africa, conceptul acestuia fiind analizat cu privire la modul în care cele trei ţări, Pakistanul şi Turcia, ar putea atinge împreună acest obiectiv.

Potrivit Bloomberg, Pakistanul a încheiat propriul său pact de securitate cu Somalia în cursul verii, iar cel mai înalt oficial militar al său a vizitat Egiptul pentru a discuta despre securitatea regională, semnalând astfel rolul tot mai mare al Pakistanului în Africa.

Bloomberg notează că membrii acestei coaliţii emergente, centrate pe Arabia Saudită, se opun redeclarării independenţei Somalilandului din 1991, care a fost recent recunoscută de Israel.

Bloomberg aminteşte că Somalilandul are, de asemenea, legături strânse cu Emiratele Arabe Unite şi Etiopia, iar toţi cei trei parteneri principali ai săi sunt apropiaţi unul de celălalt.

Potrivit Bloomberg, Memorandumul de înţelegere semnat de Etiopie cu Somalilandul din 1 ianuarie 2024, pentru recunoaşterea redeclarării independenţei în schimbul accesului la mare, a fost exploatat de rivalul său istoric egiptean pentru a forma o coaliţie de izolare cu Somalia şi Eritreea.

Deşi acest „NATO islamic” aflat la început de drum ar putea avea ca scop în primul rând înfrângerea „Forţelor de Sprijin Rapid” din Sudan, Bloomberg notează că acestea sunt mult mai puternic înarmate şi mai călite în luptă decât Forţele Armate ale Somalilandului, care pot fi percepute ca aşa-numitele „fructe la îndemână”.

Mai mult, „Consiliul de Tranziţie Sudic” din Yemenul de Sud a fost pur şi simplu zdrobit de sprijinul aerian saudit şi de forţele locale yemenite, ceea ce, potrivit Bloomberg, ar fi putut încuraja Riadul şi partenerii săi să ia în considerare replicarea acelei campanii în Somaliland.

Bloomberg subliniază că ar fi nevoie de timp pentru poziţionarea avioanelor de război saudite (şi posibil egiptene, pakistaneze şi/sau turceşti) în regiune şi pentru ca noua coaliţie să antreneze Armata Naţională Somaleză, astfel că probabil acest lucru nu se va întâmpla prea curând.

În plus, Bloomberg notează că Puntlandul, aliniat cu Emiratele Arabe Unite, situat între Somaliland şi Somalia minoră, trebuie mai întâi să revină sub incidenţa federală pentru a permite o invazie a Somalilandului, cu excepţia cazului în care Djibouti se alătură coaliţiei şi permite utilizarea teritoriului său.

Recunoaşterea recentă de către Israel a redeclarării independenţei Somalilandului din 1991 şi posibilitatea de a amplasa trupe acolo, precum şi de a încheia propriul pact de apărare reciprocă, ar putea însă descuraja Israelul, la fel cum ar putea face şi Etiopia, conform Bloomberg.

Bloomberg subliniază că interesele israeliene, emirateze şi etiopiene converg în Somaliland, unde se întâlnesc şi noile „NATO islamice”, dar din motive opuse, sporind riscul de conflict.

Cererea ministrului somalez al Apărării ca Arabia Saudită să repete campania sud-yemenită din Somaliland, coroborată cu rapoartele despre iminenta alianţă dintre cele două ţări şi Egipt, care l-ar include de facto pe aliatul lor eritreean, sugerează cu tărie că în curând s-ar putea pregăti ceva important, concluzionează Bloomberg.