40 de pompieri români s-au deplasat în Franţa pentru pre-poziţionare în cadrul unui program european de stingere a incendiilor de pădure

Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU), participă în perioada 1-31 iulie 2026 cu un modul naţional specializat de stingere a incendiilor de pădure la programul de pre-poziţionare organizat de Direcţia Generală Protecţie Civilă Europeană şi Operaţiuni de Ajutor Umanitar (DG ECHO), în Franţa, conform comunicatului oficial. Programul urmăreşte reducerea timpului de reacţie în cazul incendiilor de vegetaţie, creşterea nivelului de pregătire şi îmbunătăţirea interoperabilităţii dintre statele membre, potrivit sursei citate.

Primul contingent, format din 40 de pompieri, a început deplasarea la data de 28 iunie, iar tehnica de intervenţie include trei autospeciale pentru stingerea incendiilor de pădure (3.000 l), un sistem de 30.000 l, o autospecială de mare capacitate (10.000 l), o autospecială de primă intervenţie şi comandă, o dronă, o autospecială radio, un microbuz şi un container de suport logistic, conform IGSU. Deplasarea se realizează pe itinerariul Arad - Budapesta - Maribor - Ljubljana - Padova - Piacenza - Nisa - Montpellier - Perpignan, potrivit comunicatului.

Modulul românesc va desfăşura misiuni de monitorizare şi stingere a incendiilor de pădure pe teritoriul Franţei, în zonele stabilite de autorităţile partenere, în funcţie de evoluţia situaţiei operative, iar contingentul poate fi suplimentat la solicitarea autorităţilor franceze prin Mecanismul European de Protecţie Civilă, conform sursei. Rotirea efectivelor este planificată pentru data de 16 iulie, urmând ca alţi 40 de pompieri să înlocuiască personalul, potrivit IGSU. Programul este finanţat de UE şi a fost prevăzut ca măsură de sprijin pentru comunităţile franceze, după incendiile din anii anteriori, conform informaţiilor furnizate de IGSU.