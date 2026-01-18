„Consiliul de pace” al lui Trump pentru Gaza: Ce oficiali arabi au fost numiţi, invitaţi?

Preşedintele american Donald Trump a anunţat crearea unui „Comitet Naţional pentru Administrarea Gazei” şi a unui „Consiliu pentru Pace” ca parte a celei de-a doua faze a „planului în 20 de puncte pentru a pune capăt conflictului din Gaza”, a transmis Casa Albă.

Conform declaraţiei oficiale a Casei Albe, Consiliul pentru Pace, pe care Trump îl va prezida, urmăreşte să „asigure responsabilitatea pe măsură ce Gaza trece de la conflict la pace şi dezvoltare” şi să mobilizeze resurse internaţionale pentru reconstrucţia zonei.

Trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, a precizat că planul va include „demilitarizarea şi reconstrucţia completă a Gazei, în primul rând dezarmarea întregului personal neautorizat”, a relatat Al Jazeera.

Consiliul Executiv fondator, distinct de Consiliul Executiv pentru Gaza, îi include printre alţii pe americanul Marco Rubio, britanicul Tony Blair şi ginerele lui Trump, Jared Kushner, pentru a supraveghea implementarea planului, a transmis Reuters.

În acelaşi timp, Consiliul Executiv pentru Gaza serveşte ca legătură între Comitetul Naţional pentru Administrarea Gazei (NCAG) şi Consiliul pentru Pace, conform Middle East Monitor.

Membri arabi şi oficiali regionali invitaţi în Consiliul Executiv pentru Gaza

Reem Al Hashimy - Ministrul de stat pentru cooperare internaţională al Emiratelor Arabe Unite, numită în Consiliul Executiv pentru Gaza, a declarat că Emiratele cred că „obţinerea unei păci durabile necesită eforturi concertate ale comunităţii internaţionale” (Al Jazeera).

Ali Al-Thawadi - Consilier al prim-ministrului Qatarului pentru Afaceri Strategice, implicat anterior în planul în 20 de puncte al lui Trump pentru Gaza (Middle East Monitor).

Hakan Fidan - Ministrul de externe al Turciei, desemnat membru al Consiliului Executiv pentru Gaza (Times of Israel).

Hassan Rashad - Şeful Direcţiei de Informaţii Generale din Egipt, membru al Consiliului Executiv pentru Gaza (Middle East Monitor).

Nickolay Mladenov - Fost emisar ONU pentru Orientul Mijlociu, desemnat High Representative pentru Gaza (Al Jazeera).

Sigrid Kaag - Coordonator ONU pentru procesul de pace în Orientul Mijlociu, membru al Consiliului Executiv pentru Gaza (Al Jazeera).

Yakir Gabay - Om de afaceri israeliano-cipriot prezent în Consiliul Executiv pentru Gaza (Al Jazeera).

Lideri de stat invitaţi la „Consiliul pentru Pace”

Recep Tayyip Erdoğan, Preşedintele Turciei, a primit invitaţie de la Trump (Digi24 / AFP).

Abdel Fattah el-Sisi, Preşedintele Egiptului, a primit invitaţie pentru a se alătura consiliului (Al Jazeera / Reuters).

Regele Abdullah al II al Iordaniei, a primit invitaţie şi documentele sunt analizate prin proceduri legale interne ale ţării (Reuters / Anadolu Agency).

Shehbaz Sharif, Prim-ministrul Pakistanului, a primit invitaţie de a se alătura Consiliului (Reuters / Anadolu Agency).

Narendra Modi, Prim-ministrul Indiei, a primit invitaţie oficială (Times of Israel).

Mark Carney, Prim-ministrul Canadei, a primit invitaţie de la Casa Albă (AP News).

Javier Milei, Preşedintele Argentinei, a primit invitaţie de a se alătura consiliului (Al Jazeera / Reuters).

Viktor Orban, Premierul Ungariei, a acceptat invitaţia fără echivoc (South China Morning Post).

Reprezentanţi oficiali din Grecia şi Cipru au confirmat primirea invitaţiilor (AP News).

Conform relatărilor internaţionale, Casa Albă a trimis scrisori către aproximativ 60 de lideri de stat şi şefi de guvern pentru a se alătura Consiliului pentru Pace, însă nu toate numele au fost public confirmate individual, astfel lista de mai sus include doar persoanele verificate de surse sigure.

Board-ul ar putea extinde mandatul său dincolo de Gaza, ceea ce a provocat reacţii diferite la nivel internaţional şi a determinat mai multe guverne să analizeze cu atenţie implicarea lor, conform Al Jazeera.