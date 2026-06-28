A0 Nord Lot 3 (Afumaţi-Pantelimon): stadiu fizic aproape de 90%, dar ritmul de lucru este insuficient

Cristian Pistol, a publicat duminică o actualizare privind stadiul lucrărilor la Lotul 3 al Autostrăzii A0 Nord (Afumaţi-Pantelimon), semnalând că deşi gradul de realizare se apropie de 90%, ritmul constructorului chinez este insuficient pentru respectarea termenelor, conform postării oficiale citate.

Pe cei 8,5 km ai şantierului, constructorul China Civil Engineering Construction Corporation este mobilizat cu 160 de muncitori şi 100 de utilaje, un nivel pe care CNAIR îl consideră insuficient şi îl monitorizează îndeaproape, potrivit aceluiaşi mesaj. La Pasajul de pe DN3 (110 m), stadiul fizic este de circa 60%, lucrările constând în cofrare şi armare rampe, armare placă suprabetonare şi terasamente cu stabilizări BSC, conform postării citate. La Pasajul peste DN2 (336 m), stadiul fizic a ajuns la 99,3%, cu montarea sistemelor ITS şi de iluminat şi aşternerea stratului de uzură, potrivit aceleiaşi surse. La Nodul Rutier A0 cu DN2, stadiul fizic este de aproximativ 90%, cu montare parapet metalic şi aşternerea stratului de uzură pe bretelele nodului, conform postării citate. La Pasajul peste CF 800 Bucureşti-Constanţa, de 471 m lungime, stadiul este de aproximativ 94%, cu montare parapet metalic şi umpluturi în spatele culeelor, potrivit aceleiaşi surse.

Pe circa 6,5 km din cei 8,5 km ai lotului s-a aşternut stratul de bază şi de binder, iar stratul de uzură a fost aşternut pe o lungime de 3,5 km, conform postării oficiale. CNAIR solicită constructorului creşterea semnificativă a mobilizării pe şantier pentru finalizarea lucrărilor în această toamnă, potrivit aceleiaşi surse.

Lotul 3 este important întrucât asigură descărcarea circulaţiei de pe Lotul 4 (Pantelimon-Glina), conexiunea cu Lotul 2 (Corbeanca-Afumaţi) pe care se circulă deja de doi ani, şi conexiunea între A3 Bucureşti-Ploieşti, DN2 şi A2 Bucureşti-Constanţa, prin semi-inelul nordic al A0, conform postării citate. Valoarea contractului este de 397,99 milioane de lei fără TVA, finanţat prin Programul Transport 2021-2027, potrivit aceleiaşi surse.