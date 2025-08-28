Aages - venituri şi profit în scădere în prima jumătate a anului

Producătorul de instalaţii de încălzire prin inducţie Aages Târgu Mureş (AAG) a raportat venituri operaţionale de 20,6 milioane lei, în primul semestru al anului, cu 34% sub cele din perioada ianuarie-iunie 2024, în vreme ce profitul net a coborât cu 68%, până la 2,1 milioane lei, conform raportului companiei publicat, astăzi, pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Cifra de afaceri netă a fost de 13,5 milioane lei, în scădere cu 54% faţă de cea din primul semestru al anului trecut, în vreme ce veniturile aferente costului producţiei în curs de execuţie au crescut cu aproape 270%, până la 7,1 milioane lei.

Cheltuielile operaţionale s-au ridicat la 18,1 milioane lei, în scădere cu 22% faţă de cele din primele şase luni ale anului trecut, pe fondul diminuării cu 34% a cheltuielilor cu materiile prime, până la şapte milioane lei. Cheltuielile cu personalul au coborât cu 5,8%, până la 8,2 milioane lei. În aceste condiţii, Aages Târgu Mureş a raportat un rezultat operaţional de 2,5 milioane lei, cu 69% sub cel din intervalul ianuarie-iunie 2024.

Pentru acest an, societatea şi-a bugetat o cifră de afaceri netă de 46 milioane de lei, cu 25% mai mică decât cea din anul trecut, şi un profit net de 5,04 milioane de lei, în scădere cu 56% faţă de cel înregistrat în 2024.

Acţionarul majoritar al companiei este Aages Head Invest, cu o deţinere de peste 53% din capitalul producătorului de instalaţii de încălzire prin inducţie.