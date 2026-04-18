Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Acţionarii sloveni ai FP cer Guvernului să impună distribuirea a 90% din profitul Fondului drept dividende

A.I.
Piaţa de Capital / 18 aprilie, 14:57

Guvernul a adoptat recent un memorandum care prevede distribuirea, sub formă de dividende, a cel puţin 90% din profitul net aferent anului 2025 al companiilor pe care le controlează

”Acest standard trebuie aplicat în mod consecvent în toate cazurile, inclusiv în cazul Fondului Proprietatea”, susţin slovenii

Administratorul FP a propus acţionarilor ca întreg profitul aferent anului trecut să fie alocat la rezultatul reportat

Fondurile slovene Equinox, Axor Holding şi Intus Invest, care la finele lunii martie controlau circa 8% din drepturile de vot ale Fondului Proprietatea, au solicitat Guvernului României să impună distribuirea a 90% din profitul FP sub formă de dividende, conform unui comunicat de presă.

Investitorii au trimis o scrisoare deschisă prim-ministrului României, Ilie Bolojan, ministrului Finanţelor, Alexandru Nazare şi viceprim-ministrului Oana Gheorghiu, solicitând public Guvernului să alinieze politica de dividende a Fondului Proprietatea la regulile privind disciplina capitalului, implementate recent de stat, se mai arată în comunicat.

Consorţiul de investitori a solicitat oficial completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGA) a Fondului Proprietatea, programată pentru data de 28 mai 2026, cu un punct privind aprobarea unui dividend brut de 0,0408 lei pe acţiune, din profitul auditat aferent anului 2025.

”Această valoare corespunde exact unei alocări de 90% din profitul distribuibil al Fondului Proprietatea pentru anul 2025, respectiv 120,26 milioane lei dintr-un total distribuibil de 133,62 milioane lei”, conform comunicatului.

Aplicarea standardelor guvernamentale privind disciplina capitalului

Solicitarea este inspirată direct de mandatul recent al prim-ministrului Ilie Bolojan, care impune companiilor naţionale şi entităţilor controlate de stat să distribuie minimum 90% din profitul net sub formă de dividende către buget, conform comunicatului acţionarilor.

”Acţionarii susţin că acest standard de administrare responsabilă şi eficientă a capitalului trebuie aplicat în mod consecvent în toate cazurile, inclusiv în cazul Fondului Proprietatea”, conform documentului.

”Fondul Proprietatea este un beneficiar direct al noului mandat al Guvernului”, se arată în scrisoarea înaintată autorităţilor.

Pe baza rezultatelor preliminare, Fondul estimează că va încasa în 2026 dividende în valoare de 215,39 milioane lei din principalele sale deţineri în companii cu capital majoritar de stat - CN Aeroporturi Bucureşti, Administraţia Porturilor Maritime şi Societatea Naţională a Sării.

”Acţionarii susţin că este echitabil şi justificat din punct de vedere economic ca Fondul Proprietatea să aplice aceeaşi regulă de distribuire de 90% şi faţă de propriii investitori, evitând astfel blocarea capitalului”, conform comunicatului.

Lichiditate solidă şi susţinerea investiţiilor publice

Investitorii punctează, în scrisoarea adresată autorităţilor, că Fondul Proprietatea dispune de o lichiditate excepţională, având 398,7 milioane lei în numerar şi disponibilităţi bancare, la data de 31 decembrie 2025. Acest nivel asigură că plata dividendului propus nu va avea niciun impact negativ asupra stabilităţii operaţionale a Fondului.

”Prin susţinerea unei rate de distribuire de 90%, statul român - în calitate de acţionar-cheie - ar asigura lichidităţi esenţiale care pot fi redirecţionate către infrastructura publică critică, precum modernizarea unităţilor sanitare şi construirea de spitale, o prioritate majoră a actualei administraţii. Acţionarii solicită, în mod respectuos, Ministerului Finanţelor şi reprezentanţilor Guvernului să susţină acest punct pe ordinea de zi la viitoarea AGA, demonstrând astfel că regulile privind eficienţa capitalului se aplică în mod egal şi transparent pe piaţa de capital din România”, se arată în comunicatul investitorilor sloveni.

Administratorul Franklin Templeton a propus acţionarilor pentru adunarea de bilanţ, programată pentru data de 28 mai, ca întregul profit al anului trecut să fie alocat la rezultatul reportat, printre motivele invocate fiind incertitudini privind încasările de dividende de la companiile din portofoliu şi necesarul de lichiditate pentru participarea Fondului la majorările de capital ale societăţilor Administraţia Porturilor Maritime Constanţa şi Aeroporturi Bucureşti.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de Vîjeu el Condor! în data de 18.04.2026, 15:08)

    prost timing !

    muniție pt. caBotin să zică LIVE la TV cum străinul „i.e Slovenii” vor să scoată bani din Fondul Proprietatea ! 

    n-aveți voi idee ce prelegere i-o ținut caBotin lui Serghei Mizil LIVE la tembeliziunea poporului, ieri Vineri după-amiaza ! împreună cu PeSeDistul Zamfir prin telefon. 

    :

    le știa caBotinul, pe toate, de la valoarea în actele CNAB a unui 1mp teren Băneasa de 4EUR/mp pînă la graphenul de la Salrom 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Teoria dobâzii

Ziarul BURSA

17 aprilie
Ediţia din 17.04.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

17 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0987
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3229
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5267
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8502
Gram de aur (XAU)Gram de aur666.0444

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
boromir.ro
rod-print.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
antreprenorinvremuritulburi.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

targulnationalimobiliar.ro
solarenergy-expo.ro
thediplomat.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb