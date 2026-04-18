Acţionarii sloveni ai FP cer Guvernului să impună distribuirea a 90% din profitul Fondului drept dividende

Fondurile slovene Equinox, Axor Holding şi Intus Invest, care la finele lunii martie controlau circa 8% din drepturile de vot ale Fondului Proprietatea, au solicitat Guvernului României să impună distribuirea a 90% din profitul FP sub formă de dividende, conform unui comunicat de presă.

Investitorii au trimis o scrisoare deschisă prim-ministrului României, Ilie Bolojan, ministrului Finanţelor, Alexandru Nazare şi viceprim-ministrului Oana Gheorghiu, solicitând public Guvernului să alinieze politica de dividende a Fondului Proprietatea la regulile privind disciplina capitalului, implementate recent de stat, se mai arată în comunicat.

Consorţiul de investitori a solicitat oficial completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGA) a Fondului Proprietatea, programată pentru data de 28 mai 2026, cu un punct privind aprobarea unui dividend brut de 0,0408 lei pe acţiune, din profitul auditat aferent anului 2025.

”Această valoare corespunde exact unei alocări de 90% din profitul distribuibil al Fondului Proprietatea pentru anul 2025, respectiv 120,26 milioane lei dintr-un total distribuibil de 133,62 milioane lei”, conform comunicatului.

• Aplicarea standardelor guvernamentale privind disciplina capitalului

Solicitarea este inspirată direct de mandatul recent al prim-ministrului Ilie Bolojan, care impune companiilor naţionale şi entităţilor controlate de stat să distribuie minimum 90% din profitul net sub formă de dividende către buget, conform comunicatului acţionarilor.

”Acţionarii susţin că acest standard de administrare responsabilă şi eficientă a capitalului trebuie aplicat în mod consecvent în toate cazurile, inclusiv în cazul Fondului Proprietatea”, conform documentului.

”Fondul Proprietatea este un beneficiar direct al noului mandat al Guvernului”, se arată în scrisoarea înaintată autorităţilor.

Pe baza rezultatelor preliminare, Fondul estimează că va încasa în 2026 dividende în valoare de 215,39 milioane lei din principalele sale deţineri în companii cu capital majoritar de stat - CN Aeroporturi Bucureşti, Administraţia Porturilor Maritime şi Societatea Naţională a Sării.

”Acţionarii susţin că este echitabil şi justificat din punct de vedere economic ca Fondul Proprietatea să aplice aceeaşi regulă de distribuire de 90% şi faţă de propriii investitori, evitând astfel blocarea capitalului”, conform comunicatului.

• Lichiditate solidă şi susţinerea investiţiilor publice

Investitorii punctează, în scrisoarea adresată autorităţilor, că Fondul Proprietatea dispune de o lichiditate excepţională, având 398,7 milioane lei în numerar şi disponibilităţi bancare, la data de 31 decembrie 2025. Acest nivel asigură că plata dividendului propus nu va avea niciun impact negativ asupra stabilităţii operaţionale a Fondului.

”Prin susţinerea unei rate de distribuire de 90%, statul român - în calitate de acţionar-cheie - ar asigura lichidităţi esenţiale care pot fi redirecţionate către infrastructura publică critică, precum modernizarea unităţilor sanitare şi construirea de spitale, o prioritate majoră a actualei administraţii. Acţionarii solicită, în mod respectuos, Ministerului Finanţelor şi reprezentanţilor Guvernului să susţină acest punct pe ordinea de zi la viitoarea AGA, demonstrând astfel că regulile privind eficienţa capitalului se aplică în mod egal şi transparent pe piaţa de capital din România”, se arată în comunicatul investitorilor sloveni.

Administratorul Franklin Templeton a propus acţionarilor pentru adunarea de bilanţ, programată pentru data de 28 mai, ca întregul profit al anului trecut să fie alocat la rezultatul reportat, printre motivele invocate fiind incertitudini privind încasările de dividende de la companiile din portofoliu şi necesarul de lichiditate pentru participarea Fondului la majorările de capital ale societăţilor Administraţia Porturilor Maritime Constanţa şi Aeroporturi Bucureşti.