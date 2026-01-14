Acţiunile Orsted au crescut marţi cu peste 5%

Acţiunile gigantului danez din domeniul energiei regenerabile Orsted au crescut cu peste 5% marţi, după ce un judecător federal din SUA a decis că societatea poate relua lucrările la proiectul eolian offshore Revolution Wind, aflat aproape de finalizare, potrivit news.ro.

Într-un comunicat, Orsted a salutat hotărârea emisă de Curtea Districtuală a SUA pentru Districtul Columbia, afirmând că decizia îi permite companiei ”să reia imediat activităţile afectate”.

Decizia reprezintă un eşec juridic pentru administraţia fostului preşedinte Donald Trump, cunoscută pentru poziţia favorabilă combustibililor fosili, care a încercat să blocheze proiectul Revolution Wind, evaluat la aproximativ 5 miliarde de dolari.

La finalul anului trecut, Casa Albă a suspendat cinci proiecte majore de energie eoliană offshore, inclusiv proiectul Orsted din largul coastelor statului Rhode Island, invocând îngrijorări de securitate naţională semnalate de Pentagon.

Orsted a contestat în instanţă această decizie la începutul lunii, avertizând că suspendarea concesiunii ar provoca ”daune substanţiale” proiectului Revolution Wind.

În cadrul unei audieri desfăşurate luni, judecătorul federal Royce Lamberth a declarat că instanţa ar trebui să fie ”foarte sceptică faţă de adevăratele motive ale guvernului” pentru oprirea proiectului, potrivit agenţiei Reuters. Acesta a subliniat costurile ridicate generate de suspendarea lucrărilor, estimate la aproximativ 1,5 milioane de dolari pe zi.

Reprezentanţii Departamentului american de Interne nu au oferit un comentariu imediat.

Michael Field, strateg-şef pe acţiuni la Morningstar, a declarat că hotărârea instanţei este o veste clar pozitivă pentru Ørsted şi pentru producătorul danez de turbine eoliene Vestas, dar a avertizat că incertitudinile din industrie persistă.

Revolution Wind este un joint venture de tip 50/50 între Orsted şi Skyborn Renewables, companie deţinută de Global Infrastructure Partners. Potrivit documentelor depuse anul trecut, partenerii au investit deja aproximativ 5 miliarde de dolari în proiect.