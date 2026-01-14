Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Acţiunile Orsted au crescut marţi cu peste 5%

S.B.
Companii / 14 ianuarie, 08:57

Acţiunile Orsted au crescut marţi cu peste 5%

Acţiunile gigantului danez din domeniul energiei regenerabile Orsted au crescut cu peste 5% marţi, după ce un judecător federal din SUA a decis că societatea poate relua lucrările la proiectul eolian offshore Revolution Wind, aflat aproape de finalizare, potrivit news.ro.

Într-un comunicat, Orsted a salutat hotărârea emisă de Curtea Districtuală a SUA pentru Districtul Columbia, afirmând că decizia îi permite companiei ”să reia imediat activităţile afectate”.

Decizia reprezintă un eşec juridic pentru administraţia fostului preşedinte Donald Trump, cunoscută pentru poziţia favorabilă combustibililor fosili, care a încercat să blocheze proiectul Revolution Wind, evaluat la aproximativ 5 miliarde de dolari.

La finalul anului trecut, Casa Albă a suspendat cinci proiecte majore de energie eoliană offshore, inclusiv proiectul Orsted din largul coastelor statului Rhode Island, invocând îngrijorări de securitate naţională semnalate de Pentagon.

Orsted a contestat în instanţă această decizie la începutul lunii, avertizând că suspendarea concesiunii ar provoca ”daune substanţiale” proiectului Revolution Wind.

În cadrul unei audieri desfăşurate luni, judecătorul federal Royce Lamberth a declarat că instanţa ar trebui să fie ”foarte sceptică faţă de adevăratele motive ale guvernului” pentru oprirea proiectului, potrivit agenţiei Reuters. Acesta a subliniat costurile ridicate generate de suspendarea lucrărilor, estimate la aproximativ 1,5 milioane de dolari pe zi.

Reprezentanţii Departamentului american de Interne nu au oferit un comentariu imediat.

Michael Field, strateg-şef pe acţiuni la Morningstar, a declarat că hotărârea instanţei este o veste clar pozitivă pentru Ørsted şi pentru producătorul danez de turbine eoliene Vestas, dar a avertizat că incertitudinile din industrie persistă.

Revolution Wind este un joint venture de tip 50/50 între Orsted şi Skyborn Renewables, companie deţinută de Global Infrastructure Partners. Potrivit documentelor depuse anul trecut, partenerii au investit deja aproximativ 5 miliarde de dolari în proiect.

Opinia Cititorului ( 2 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 14.01.2026, 09:22)

    Ca sa vezi Trump, nimeni nu vrea sa investeasca in “drill baby, drill” in Venezuela in schimb investitiile in energii regenerabile sunt blocate:-)…Combustibilii fosili si SNR/ nuclearul sunt istorie:-)…”Back to the future” with wind, solar, Moon, Mars, Musk:-)

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 14.01.2026, 10:07)

    in cateva luni inchid proiectul ca deja nu isi mai pot recupera costurile

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Companii

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

14 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 14 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

14 ianuarie
Ediţia din 14.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

14 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0897
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3658
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4532
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8752
Gram de aur (XAU)Gram de aur650.6110

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
Mozart
Schlumberger
raobooks.com
cofetariiledelice.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
Viva

ENGLISH SECTION

more articles

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb