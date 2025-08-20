Administraţia Trump sancţionează patru magistraţi ai Curţii Penale Internaţionale

Administraţia preşedintelui american Donald Trump a anunţat impunerea de sancţiuni împotriva a doi judecători şi doi procurori ai Curţii Penale Internaţionale (CPI), ca parte a presiunilor exercitate de Washington după emiterea mandatelor de arestare pe numele unor lideri israelieni, transmite Reuters.

Potrivit Departamentului Trezoreriei şi Departamentului de Stat, sancţiunile vizează pe Nicolas Yann Guillou (Franţa), Nazhat Shameem Khan (Fidji), Mame Mandiaye Niang (Senegal) şi Kimberly Prost (Canada).

În noiembrie, CPI a emis mandate de arestare pentru premierul israelian Benjamin Netanyahu, fostul ministru al apărării Yoav Gallant şi liderul Hamas Ibrahim al-Masri, acuzaţi de crime de război şi crime împotriva umanităţii în conflictul din Gaza. Judecătorul Guillou a prezidat comisia preliminară care a autorizat mandatul pe numele lui Netanyahu, iar Khan şi Niang sunt procurori adjuncţi ai instituţiei.

Decizia vine la mai puţin de trei luni după ce administraţia Trump a sancţionat alţi patru judecători ai CPI, pe care i-a acuzat că s-au implicat în „acţiuni ilegitime şi nefondate” împotriva Statelor Unite şi Israelului.

CPI, care în iunie a criticat aceste măsuri ca o tentativă de subminare a independenţei sale, nu a răspuns deocamdată solicitării Reuters de a comenta.

Curtea Penală Internaţională, înfiinţată în 2002, are competenţa de a investiga şi judeca genocidul, crimele împotriva umanităţii şi crimele de război în statele membre sau în cazurile transmise de Consiliul de Securitate al ONU. SUA, China, Rusia şi Israel nu sunt însă membre ale CPI.

Sancţiunile decise de Washington blochează eventualele active ale magistraţilor în SUA şi le interzic accesul la sistemul financiar american.