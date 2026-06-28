Administraţia Trump şi Anthropic, aproape de un acord ce priveşte modelul Fable 5

Compania americană de inteligenţă artificială Anthropic şi administraţia Trump ar fi la câteva zile distanţă de restabilirea accesului la modelul lingvistic Fable 5, după 15 zile de la impunerea interdicţiei la export, conform surselor guvernamentale citate de Axios, preluate de News.ro.

Restabilirea accesului la Fable 5 vine după un alt pas conciliant făcut săptămâna trecută, când administraţia Trump a permis accesul limitat la modelul de securitate cibernetică Mythos 5 pentru un număr restrâns de entităţi, potrivit aceleiaşi surse. Secretarul pentru Comerţ, Howard Lutnick, a apreciat progresele făcute de Anthropic în limitarea riscurilor de securitate asociate celor două modele şi a menţionat că Anthropic ar fi acceptat stabilirea unor protocoale de verificare pentru viitoarele versiuni ale modelelor lingvistice, conform News.ro.

Accesul la Fable 5 şi Mythos 5 fusese tăiat brusc de administraţia Trump pe 12 iunie, fără o explicaţie clară oferită publicului şi cu un termen de doar câteva ore acordat Anthropic pentru punerea deciziei în aplicare, potrivit aceleiaşi surse. Înainte de intervenţia guvernului american, Fable 5 era deja considerat de specialişti cel mai performant model de inteligenţă artificială al momentului şi noul standard faţă de care se compară celelalte modele, conform News.ro.