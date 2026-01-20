Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
ADVERTORIAL Cum optimizezi cheltuielile firmei începând cu 2026?

Media-Advertising / 20 ianuarie, 13:58

Cum optimizezi cheltuielile firmei începând cu 2026?

Modificările legislative începând cu anul 2026 nu înseamnă doar taxe mai mari, ci reflectă capacitatea firmelor de a se adapta la digitalizarea fiscalităţii şi administraţiei publice.

Firmele din România au misiunea de a-şi optimiza cheltuielile în mod inteligent. Dacă eşti antreprenor, nu te axa doar pe reducerea costurilor. Poţi optimiza cheltuielile cu o planificare atentă şi disciplină financiară.

Ce modificări fiscale redesenează bugetele firmelor din 2026?

Una dintre cele mai importante schimbări care afectează direct bugetele firmelor este creşterea impozitului pe dividende la 16%. Măsura afectează în special antreprenorii care îşi bazau strategia de remunerare pe distribuirea constantă a dividendelor.

Astfel, antreprenorii sunt obligaţi să îşi regândească deciziile privind reinvestirea profitului sau retragerea banilor din companie.

În paralel, reducerea plafonului pentru microîntreprinderi la 100.000 de euro schimbă regulile jocului pentru mii de companii noi sau aflate în creştere. Depăşirea acestui prag poate însemna trecerea la regimul fiscal de impozitare pe profit pentru SRL-uri, iar asta vine cu un impact clar asupra profitabilităţii şi a fluxului de numerar.

În acest context, antreprenorii au sarcina de a face estimări bugetare realiste pentru 12-18 luni, pentru a evita presiunea financiară pe termen scurt.

Digitalizarea fiscală şi semnătura electronică devin avantaje operaţionale majore

De câţiva ani, digitalizarea relaţiei dintre firme şi autorităţile fiscale a devenit o direcţie strategică. Documentele digitale sunt tot mai des cerute de autorităţi, care au creat deja infrastructura necesară prin implementarea e-TVA, obligativitatea utilizării e-Factura şi comunicarea preponderent digitală cu ANAF.

Antreprenorii au obligaţia de conformare la noile sisteme digitale, ceea ce vine cu riscuri noi pentru firmele care nu se adaptează. De aceea, semnătura electronică este o infrastructură de bază pentru orice companie ce pune preţ pe eficienţă operaţională.

Chiar dacă vei externaliza partea de contabilitate, adoptarea acestei soluţii digitale în fluxul intern îţi vor oferi un avantaj competitiv. Având în vedere că documentele transmise către autorităţi se mută tot mai mult în mediul digital, specialiştii recomandă pregătirea din timp cu astfel de instrumente.

Antreprenorii care nu adoptă semnătura electronică s-ar putea să se confrunte cu întârzieri şi blocaje în relaţia cu partenerii sau să suporte costuri administrative inutile.

Chiar şi în momentul prezent, multe firme din România percep digitalizarea ca pe un cost suplimentar. În realitate, faptul că digitalizarea documentaţiei simplifică birocraţia este deja acceptat la nivel de stat. De aceea, neconformarea poate genera cheltuieli mai mari din cauza proceselor ineficiente sau chiar a corecţiilor fiscale şi penalităţilor.

În 2026, antreprenorii care au integrat cât mai bine cerinţele de digitalizare vor fi avantajaţi.

Costurile care pot eroda profitabilitatea firmelor în 2026

Dincolo de taxele vizibil crescute, anul 2026 aduce o categorie de costuri indirecte mai greu de anticipat, dar cu impact semnificativ asupra profitabilităţii:

- costurile generate de lipsa integrării noilor instrumente digitale

- penalităţi pentru întârzierea raportării în mediul digital

- lipsa unor procese administrative digitalizate care să eficientizeze colaborările cu partenerii

Odată cu introducerea e-TVA şi a raportării prin fişierele SAF-T, a crescut nivelul de automatizare în controalele fiscale, iar diferenţele dintre datele raportate de firmă şi cele existente în sistemele ANAF vor deveni mai uşor de identificat.

Neconcordanţele se vor traduce în costuri precum:

- penalităţi

- timp pierdut pentru clarificări

- blocaje administrative

- costuri suplimentare cu servicii de consultanţă solicitate în regim de urgenţă

Pentru firmele mici şi mijlocii, aceste costuri indirecte pot avea un impact mai mare decât o majorare punctuală a taxelor. Organizarea corectă susţine optimizarea cheltuielilor.

Dacă eşti antreprenor, ideal este să tratezi digitalizarea ca un proces la care firma ta se va adapta constant.

De ce optimizarea cheltuielilor nu mai presupune doar reducerea costurilor

În contextul economic actual, reducerea costurilor reprezintă o metodă necesară, dar insuficientă pentru optimizarea cheltuielilor. Reducerile agresive de costuri pot afecta capacitatea operaţională a firmei, fără a rezolva problemele structurale care generează pierderi pe termen lung.

Multe companii se află în situaţia de a-şi revizui cheltuieli recurente precum contracte de servicii, salarii, abonamente, costurile de chirie. Însă eliminarea investiţiilor esenţiale vor afecta cu siguranţă profitabilitatea în timp.

O firmă care concediază angajaţi de valoare cu scopul de a-i înlocui cu instrumente AI, de exemplu, înţelege digitalizarea în mod greşit. Pe de altă parte, un angajator care îşi instruieşte muncitorii să-şi simplifice munca cu ajutorul noilor tehnologii, va avea de câştigat.

Modificările fiscale pot schimba echilibrul dintre venituri şi cheltuielile firmei tale. Dar asta nu înseamnă automat că reducerea agresivă a costurilor este o soluţie eficientă.

Optimizarea cheltuielilor înseamnă să-ţi gestionezi bugetul firmei în aşa fel încât să păstrezi fondurile necesare funcţionării ideale a firmei tale. Astfel vei obţine predictibilitate şi vei putea să monitorizezi mai atent distribuţia costurilor.

2026, anul în care disciplina financiară devine cu adevărat un avantaj competitiv

În 2026, firmele care vor reuşi să îşi optimizeze cheltuielile nu vor fi neapărat cele care cheltuiesc cel mai puţin, ci cele care cheltuiesc mai inteligent. Disciplina financiară, predictibilitatea şi capacitatea de adaptare vor face diferenţa dintre companiile care integrează noile reguli şi cele care resimt presiunea acestora direct în rezultate.

