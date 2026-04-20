ADVERTORIAL Market Sentiment 13.04. - 17.04.2026

Crypto se află în centrul unui nou super-ciclu macro

În această săptămână, Bitcoin şi Ethereum nu au crescut doar în preţ - au devenit centrale într-un mediu global de asumare a riscului, modelat de previziuni record pentru profituri, investiţii masive în AI şi o geopolitică incertă. Privind imaginea de ansamblu, crypto este acum strâns legat de sectorul mai larg al riscului digital, care include mari companii tech, semiconductori şi infrastructură AI. Pentru investitori, întrebarea esenţială s-a mutat de la dacă crypto va evolua independent la cum se încadrează Bitcoin, Ethereum, stablecoins şi DeFi în aceleaşi tendinţe care mişcă acţiunile şi AI-ul.

Bitcoin: cerere instituţională puţin sub maximele istorice

Bitcoin a tranzacţionat într-un interval restrâns, dar ridicat în această săptămână, urcând de la circa $71.800 pe 9 aprilie la aproximativ $74.000-$75.000 pe 16 aprilie. A testat de mai multe ori rezistenţa din zona $75.000-$76.000. Cea mai amplă mişcare s-a produs pe 13 şi 14 aprilie, când Bitcoin a sărit din zona inferioară a $70.000 la peste $76.000, impulsionat de destinderea tensiunilor dintre SUA şi Iran, de date mai bune privind inflaţia şi de lichidări masive ale poziţiilor short. Datele din piaţa derivatelor indică un interes short ridicat între $72.000 şi $73.500, astfel că spargerea acelui nivel a declanşat cumpărări forţate care au accelerat creşterea preţului.

Important, această mişcare nu a fost determinată doar de speculaţie. Cumpărările instituţionale au fost semnificative. BlackRock a atras circa $500 de milioane în ETF-ul său de Bitcoin în doar 48 de ore, iar un alt cumpărător important a achiziţionat 13.900 BTC, în valoare de aproximativ $1 miliard, la un preţ mediu de circa $71.900, ducând deţinerile totale la aproape 781.000 BTC. Majoritatea platformelor de predicţie anticipează acum că Bitcoin va încheia luna aprilie în jurul $75.000, unele indicând o posibilă mişcare spre $80.000 dacă tendinţele pozitive continuă. Pe scurt, Bitcoin se află puţin sub rezistenţă, iar piaţa începe să trateze scăderile ca oportunităţi de cumpărare pentru instituţii, nu ca semne ale unui vârf.

Ethereum: rotaţie discretă spre tranzacţia de infrastructură

Ethereum a performat mai bine decât Bitcoin în această săptămână, urcând cu aproape 8% din zona inferioară a $2.200 la peste $2.390, oprindu-se puţin sub nivelul cheie de $2.400. Cel mai mare salt s-a produs pe 13 aprilie, când ETH a crescut cu aproape 8%, pe fondul unor intrări în ETF-urile spot de circa $196,5 milioane pentru săptămână, cumpărătorii ducând deţinerile la 4,87 milioane ETH. Datele macro pozitive au contribuit şi ele. De atunci, ETH a tranzacţionat între aproximativ $2.300 şi $2.400, cedând o parte din câştiguri astăzi. Raportul ETH/BTC a ajuns la un maxim din ultimele 10 săptămâni, semnalând o rotaţie clară spre active de infrastructură.

Poziţionarea este deosebit de relevantă în acest moment. Indicii smart-money au intrat pe teritoriu pozitiv, arătând că investitorii experimentaţi cumpără. Totuşi, datele on-chain arată că marii deţinători au vândut circa 170.000 ETH, în valoare de aproximativ $400 de milioane, în doar 24 de ore. Aceasta creează o tensiune între deţinătorii pe termen lung şi traderii pe termen scurt. Între timp, Ethereum rămâne principala platformă pentru trezorerii tokenizate şi DeFi. Găzduieşte circa $22,5 miliarde în trezorerii americane tokenizate şi gestionează cea mai mare parte a activităţii DeFi şi stablecoins, reţelele Layer 2 procesând acum majoritatea tranzacţiilor de frecvenţă ridicată. Această combinaţie dintre utilizare reală şi cerere puternică din ETF-uri face ca ETH să devină mai puţin un activ speculativ şi mai mult o componentă esenţială a finanţelor digitale.

Stablecoins şi DeFi: infrastructura invizibilă din spatele raliului

Dincolo de titlurile despre BTC şi ETH, stablecoins şi DeFi fac munca grea. Până la sfârşitul lui 2025, volumul raportat al tranzacţiilor în stablecoins a depăşit $33 de trilioane, rivalând sau depăşind sistemele de plată tradiţionale după ajustarea metodologică. Nu este doar o măsură a rulajului speculativ - reflectă o schimbare structurală de la tranzacţionare la utilitate. Stablecoins sunt acum principalul activ de pereche pe bursele descentralizate, un tip esenţial de colateral în protocoalele de creditare şi ruta implicită de decontare pe L1-uri şi L2-uri. În 2026, reţelele Layer 2 au preluat circa 95% din capacitatea de procesare a Ethereum - acolo trăieşte acum cea mai mare parte a activităţii de frecvenţă ridicată în stablecoins şi DeFi.

Mişcarea crypto din această săptămână se încadrează perfect în acest context. Volatilitatea crescută a BTC şi ETH a generat mai mult hedging, ajustări de leverage şi tranzacţii de bază în DeFi - toate decontate în stablecoins - transformând efectiv stablecoins în „piciorul de cash" al complexului de risc digital. Totodată, interfeţele reglementate împachetează strategii DeFi - vault-uri, randamente structurate, furnizare de lichiditate - în produse conforme pe care instituţiile le pot accesa efectiv. Rezultatul este că fiecare creştere a preţului ETH este acum din ce în ce mai legată de cererea reală de blockspace, decontare în stablecoins şi tokenizare, nu doar de euforie speculativă.

Sursa: Vivien Lin, Chief of Product, BingX