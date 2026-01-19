Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
AEI: Energia eoliană a redus preţul electricităţii cu 35%

U.B.
Miscellanea / 19 ianuarie, 16:49

AEI: Energia eoliană a redus preţul electricităţii cu 35%

Temperaturile scăzute din perioada 14 - 18 ianuarie au determinat creşterea consumului de gaze naturale şi energie electrică în România. Producţia ridicată de energie eoliană a contribuit la scăderea semnificativă a preţului electricităţii, potrivit unei analize realizate de Asociaţia Energie Inteligentă (AEI).

Consumul zilnic de gaze naturale a crescut cu aproximativ 5%, pe fondul utilizării pentru încălzirea populaţiei, funcţionarea centralelor termice şi pentru consumul industrial. Tranzitul de gaze către Republica Moldova a crescut cu 15%, arată datele AEI.

Consumul orar de vârf al energiei electrice a fost mai mare cu 7% comparativ cu nivelurile obişnuite, în special în zonele unde au fost utilizate soluţii electrice pentru încălzire.

Preţul gazelor a crescut cu 13% pe 15 ianuarie faţă de ziua anterioară, pe fondul intensificării cererii şi al limitărilor de aprovizionare şi tranzit, reiese din analiza Asociaţiei Energia Inteligentă.

Scumpirea gazelor naturale este însoţită, în mod obişnuit, de majorarea preţului energiei electrice. Totuşi, pe 18 ianuarie, preţul energiei electrice a scăzut cu 35%. Evoluţia a fost determinată de creşterea semnificativă a producţiei de energie eoliană, conform datelor centralizate de AEI.

Producţia de energie din surse eoliene a redus utilizarea hidrocarburilor pentru producerea de electricitate cu până la 50% în noaptea de 17 spre 18 ianuarie şi cu 25% în prima parte a zilei de 18 ianuarie. Această modificare a contribuit la scăderea costurilor de producţie şi la reducerea importurilor, relatează sursa citată.

România a economisit aproximativ 2,8 milioane de metri cubi de gaze naturale într-o singură zi, în condiţiile unui consum intern ridicat şi ale tranzitului către Republica Moldova. Suplimentarea importurilor cu volume similare ar fi fost necesară fără aportul energiei eoliene.

Situaţia din 18 ianuarie a reprezentat un caz de decuplare temporară între preţul gazelor şi al energiei electrice, determinat de disponibilitatea unei surse alternative de producţie, precizează Asociaţia Energia Inteligentă.

Reprezentanţii AEI atrag atenţia că perioadele cu temperaturi scăzute şi producţie eoliană redusă reprezintă în continuare un risc pentru sistemul energetic. Analiza evidenţiază necesitatea diversificării surselor de energie, dezvoltării capacităţilor de stocare şi îmbunătăţirii managementului cererii, pentru reducerea dezechilibrului şi costurilor în situaţii critice.

