AFEER: Canicula, sistarea subvenţionării şi creşterea TVA au majorat facturile la energie electrică

Facturile de energie electrică aferente consumului din luna iulie şi, parţial, din august reflectă o creştere faţă de perioadele anterioare. Această majorare este determinată de trei factori principali, conform unui comunicat de presă al AFEER:

Creşterea consumului înregistrat în perioada caniculară, generat de utilizarea intensivă a aparatelor de climatizare şi a altor echipamente electrice menite să asigure confortul termic în contextul temperaturilor ridicate.

Încetarea subvenţionării preţului energiei electrice de la 1 iulie 2025, odată cu încheierea schemei de sprijin implementate de autorităţi în perioada noiembrie 2021 - iunie 2025.

Majorarea cotei TVA de la 19% la 21%, aplicabilă începând cu 1 august 2025 tuturor facturilor emise după această dată.

„Este adevărat că facturile sunt mai mari faţă de cele obisnuite din ultimii ani. Încetarea subvenţionării de către stat, consumul crescut cauzat de caniculă şi majorarea TVA sunt cauzele directe ale acestei evoluţii. Este important ca publicul să înţeleagă contextul complet al acestor schimbări”, a declarat Laurenţiu Urluescu, preşedintele AFEER.

Începând cu 1 iulie 2025, autorităţile au decis încetarea subvenţionării preţului energiei electrice, măsură care a fost aplicată în ultimii ani prin schema de plafonare şi compensare finanţată de la bugetul de stat. Astfel, în perioada noiembrie 2021 - iunie 2025, consumatorii casnici au beneficiat de sprijin din partea statului, ceea ce a menţinut facturile la un nivel redus, în pofida fluctuaţiilor pieţelor energetice internaţionale. Odată cu eliminarea acestei scheme de sprijin, consumatorii achită, începând cu luna iulie, preţul integral prevăzut în contractele comerciale încheiate cu furnizorii de energie.

„Să nu uităm că, după pandemia de coronavirus şi criza sanitară asociată, România - ca întreaga Europă - s-a confruntat cu o succesiune de crize: economică, apoi energetică. Iniţial, am asistat la o creştere accelerată a preţurilor certificatelor de emisii de carbon, care au ajuns la aproape 100 euro pe unitate, impactând direct costul final al energiei electrice. Ulterior, declanşarea conflictului militar din Ucraina a generat un nou val de scumpiri pe piaţa energetică.

În perioada 2022 - 2023, şi parţial chiar în 2024, preţurile reale de furnizare de energie electrică au ajuns la 2-3 lei/kWh, iar în regim de Furnizor de Ultimă Instanţă (FUI) chiar la 4-5 lei/kWh. Prin măsurile de plafonare adoptate de autorităţi, consumatorii casnici au plătit preţuri subvenţionate, de 0,68 lei, 0,80 lei sau maximum 1,30 lei/kWh, în funcţie de tranşa de consum. Practic, diferenţa dintre preţul real şi tariful achitat de client era acoperită de la bugetul de stat. În practică, schema de compensare a fost susţinută de furnizori, statul având încă de decontat acestora aproximativ 6-8 miliarde de lei. Odată cu eliminarea acestei subvenţii, întreaga valoare a facturii este suportată integral de către consumator.

Este important de menţionat că, faţă de perioada de vârf 2022-2023, preţurile din contractele actuale au scăzut considerabil - în unele cazuri chiar la jumătate. Cu toate acestea, facturile sunt mai mari în comparaţie cu cele din lunile anterioare, deoarece consumatorii nu mai beneficiază de protecţia oferită prin plafonare, iar TVA-ul a fost majorat”, precizează Laurenţiu Urluescu.

Pentru consumatorii casnici - vulnerabili, aflaţi în situaţie de sărăcie energetică, autorităţile au introdus, prin OUG nr. 35/2025, un mecanism de sprijin care prevede un ajutor lunar de 50 lei pentru plata facturii la energia electrică.

Conform OUG 35/2025, cca 1,3 milioane gospodării întâmpină probleme cu plata facturilor. Însă, nu toţi românii se califică la vulnerabili!

Înţelegem preocuparea clienţilor, mai ales a celor care aveau un consum sub 100 kWh/lună, dar care nu sunt neapărat vulnerabili şi, în consecinţă, nu beneficiază de noile subvenţii. Dacă, până la 30 iunie 2025, aceştia plăteau o factură de maxim 68 lei/lună, de la 1 iulie au ajuns să plătească mai mult decat dublu! Pe de o parte, pentru că preţul nu mai este plafonat şi subventionat de stat, ci este preţul real, din contract. Pe de altă parte, cel mai probabil, le-a crescut consumul: cum toată vara a fost una caniculară, mulţi au utilizat ventilatoare sau aparate de aer condiţionate, iar consumul le-a crescut simtitor. De exemplu la o crestere de consum de la 100 la 150 kWh/lună, cu noul TVA de 21%, factura ajunge spre 200 lei/lună, aproape o triplare... Impactul asupra populaţiei este, într-adevăr, foarte mare!

„Si nu numai cei care au consum sub 100 kWh/lună vor fi afectati de noul nivel al facturii; încetarea sprijinului direct din partea statului, alături de consumul crescut şi taxele majorate, au dus la o creştere evidentă a facturilor pentru majoritatea consumatorilor. Aproximativ 7 milioane de gospodării din România consumă lunar sub 200 kWh, ceea ce înseamnă că impactul este larg răspândit”, a mai spus preşedintele asociaţiei furnizorilor.