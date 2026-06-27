AFP: Coreea de Sud a desfăşurat avioane de vânătoare după intrarea a peste zece avioane chinezeşti şi ruseşti în zona sa de apărare aeriană

Statul Major Interarme de la Seul a anunţat sâmbătă că a detectat şi a desfăşurat avioane de vânătoare după ce peste zece avioane militare chinezeşti şi ruseşti au intrat în Zona sud-coreeană de identificare a apărării aeriene (ADIZ), atât deasupra Mării Japoniei, cât şi în sudul peninsulei, conform unui comunicat citat de AFP. Armata sud-coreeană a precizat că aeronavele nu au încălcat spaţiul aerian suveran al ţării, potrivit aceleiaşi surse.

Comunicatul Statului Major Interarme menţionează că avioanele chinezeşti şi ruseşti au intrat şi au ieşit din ADIZ, iar Forţele Aeriene sud-coreene au desfăşurat avioane de vânătoare pentru a contracara orice eventualitate, fără a oferi detalii suplimentare, conform informaţiilor publicate de AFP. O Zonă de Identificare a Apărării Aeriene (ADIZ) reprezintă o zonă tampon în care ţările identifică aeronavele care se apropie din motive de securitate, dar nu constituie un spaţiu aerian suveran, potrivit practicilor internaţionale.

Potrivit sursei citate, avioanele militare trebuie să notifice ţările respective înainte să pătrundă în această zonă, însă această procedură nu este obligatorie. China şi Rusia nu au comentat imediat acest incident, conform AFP.

În decembrie, Coreea de Sud şi Japonia au criticat un zbor similar a nouă avioane militare ruseşti şi chinezeşti în zona teritoriului lor, care a declanşat desfăşurarea de urgenţă a unor avioane de vânătoare, iar Beijingul şi Moscova au evocat atunci exerciţii militare comune la care au participat "bombardiere strategice", potrivit Ministerului rus al Apărării, citat de AFP.