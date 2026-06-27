AFP: Fostul consilier pentru securitate naţională al lui Trump, a pledat vinovat pentru gestionarea ilegală a unor documente clasificate

John Bolton, care a fost consilier pentru securitate naţională în primul mandat al lui Donald Trump şi ulterior un critic vocal al acestuia, a pledat vinovat vineri, în faţa unui tribunal federal din Maryland, pentru un capăt de acuzare privind reţinerea de documente care ţin de apărarea naţională, conform unui acord cu parchetul, relatează AFP. Bolton, în vârstă de 77 de ani, este prima ţintă desemnată a răzbunării preşedintelui republican care este recunoscută vinovată penal, potrivit aceleiaşi surse.

Iniţial, Bolton fusese inculpat în octombrie de un juriu federal pentru 19 capete de acuzare privind divulgarea şi reţinerea de documente clasificate, dar a pledat vinovat pentru un singur capăt, în baza unei înţelegeri cu procuratura, încheiată la începutul lui iunie, conform AFP. El riscă o pedeapsă maximă de cinci ani de închisoare, sentinţa urmând să fie pronunţată pe 28 octombrie, a precizat procuroarea federală Kelly Hayes, potrivit sursei citate.

Bolton urmează să achite o amendă de 2,25 milioane de dolari şi să renunţe la pensia federală, conform acordului, a declarat Hayes la ieşirea de la audiere, citată de AFP. Procuroarea a subliniat că Bolton a împărtăşit peste 1.000 de pagini de informaţii, inclusiv date legate de apărarea naţională, cu două persoane fără acreditare de securitate (soţia şi fiica sa), folosind e-mail personal şi aplicaţii de mesagerie neguvernamentale, potrivit acuzării.

O circumstanţă agravantă este că, în iulie 2021, un cont de mesagerie online al lui Bolton a fost piratat de un hacker cu legături cu Iranul, dar fostul consilier nu a alertat autorităţile că a împărtăşit pe acel cont informaţii clasificate, nici nu a spus FBI că hackerii deţineau aceste informaţii, conform AFP. Donald Trump l-a catalogat pe Truth Social pe Bolton drept „foarte prost, dezechilibrat şi incompetent” şi şi-a exprimat speranţa ca acesta să fie „sancţionat dur”, potrivit aceleiaşi surse.

Bolton a publicat în iunie 2020 o carte critică la adresa lui Trump, pe care l-a descris drept „inapt” să conducă Statele Unite, conform AFP. Alte două ţinte ale lui Trump - fostul director FBI James Comey şi procuroarea generală a statului New York Letitia James - au fost inculpate, dar urmăririle împotriva lor au fost anulate, iar Comey a fost inculpat din nou în aprilie pentru ameninţări la adresa preşedintelui, potrivit sursei.