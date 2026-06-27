AFP: Liderul Hezbollah respinge acordul Liban-Israel, calificându-l drept „nul şi neavenit”

Liderul mişcării islamiste libaneze proiraniene Hezbollah, Naim Qassem, a respins sâmbătă acordul semnat vineri între Liban şi Israel sub egida Statelor Unite, calificându-l drept o „greşeală gravă” şi denunţându-l ca fiind „nul şi neavenit”, conform unui comunicat citat de AFP. Qassem a descris acordul-cadru de la Washington drept „umilitor, ruşinos” şi o abandonare a suveranităţii Libanului, potrivit aceleiaşi surse.

Liderul Hezbollah a acuzat Guvernul libanez că „legitimează” prin acest acord ocupaţia Libanului de către Israel, conform comunicatului. El a afirmat că prevederile protocolului acordului iraniano-american sunt cele care trebuie aplicate, referindu-se la textul semnat de Statele Unite şi Iran la 17 iunie pentru încetarea Războiului din Iran, care prevede încetarea ostilităţilor în Liban, potrivit AFP.