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AFP: Ministrul iranian de Externe ameninţă că orice amestec în gestionarea Strâmtorii Ormuz riscă să crească tensiunile, după trei zile de reluare a ostilităţilor

L.B.
Internaţional / 28 iunie, 16:20

AFP: Ministrul iranian de Externe ameninţă că orice amestec în gestionarea Strâmtorii Ormuz riscă să crească tensiunile, după trei zile de reluare a ostilităţilor

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a avertizat duminică că orice amestec în gestionarea de către Teheran a Strâmtorii Ormuz, în afara cadrului protocolului acordului semnat cu SUA la 17 iunie, riscă să crească tensiunile în regiune, relatează AFP. Araghchi a subliniat că „nicio altă ţară” în afară de Iran nu este responsabilă de gestionarea strâmtorii, iar orice intervenţie va conduce la întârzieri în redeschidere şi va amplifica tensiunile, conform declaraţiei citate.

Ostilităţile au fost reluate treptat începând de joi, după ce Omanul a anunţat deschiderea unei căi de navigaţie alternative, iar un cargo care a traversat în afara acestui cadru a fost atins de un proiectil atribuit Iranului de către SUA, potrivit AFP. Statele Unite au desfăşurat atacuri pe teritoriul iranian, iar Iranul a răspuns împotriva unor poziţii americane în Bahrain, iar sâmbătă, după un nou atac asupra unui petrolier, au urmat bombardamente americane şi represalii iraniene cu rachete şi drone către Kuwait şi Bahrain, conform sursei.

Kuwaitul a denunţat „agresiuni pline de ură şi repetate ale Iranului” care compromit eforturile de pace, iar Bahrainul a anunţat că a interceptat şi distrus proiectile iraniene, potrivit AFP. Gardienii Revoluţiei au avertizat că navele contraveniente vor fi tratate cu fermitate, iar Araghchi a cerut un cadru de securitate regional fără prezenţa ţărilor din afara regiunii, conform sursei.

Pe frontul libanez, Israelul şi-a continuat atacurile în sud, în pofida acordului-cadru semnat vineri la Washington, iar Hezbollah a respins acordul, calificându-l drept „umilitor şi ruşinos”, potrivit AFP. Un militar israelian a murit în lupte în sudul Libanului, iar un deputat şii a avertizat că textul nu va fi aplicat, riscând un conflict intern, în timp ce preşedintele libanez a asigurat că statul îşi va asuma responsabilităţile, conform sursei citate.

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