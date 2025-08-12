Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Agenţii de presă: Preşedintele ucrainean acuză Moscova de tergiversare

T.B.
Internaţional / 12 august, 06:51

Agenţii de presă: Preşedintele ucrainean acuză Moscova de tergiversare

Înaintea summitului americano-rus privind Ucraina, care va avea loc vineri în Alaska, preşedintele Volodimir Zelenski a acuzat Moscova de tergiversare, relatează dpa.

"Am vorbit cu prim-ministrul Canadei, @MarkJCarney. Sunt recunoscător pentru sprijinul Canadei acordat Ucrainei şi poporului nostru", a scris Zelenski pe platforma X. "Am împărtăşit punctul de vedere al Ucrainei cu privire la adevăratele intenţii şi planuri ale Rusiei. Noi vedem lucrurile în acelaşi fel şi este evident că ruşii vor pur şi simplu să câştige timp, nu să pună capăt războiului", a afirmat preşedintele ucrainean.

"Situaţia de pe câmpul de luptă şi atacurile violente ale Rusiei asupra infrastructurii civile şi a oamenilor obişnuiţi dovedesc acest lucru clar", a adăugat el.

El a menţionat că orice concesii faţă de Rusia nu o vor convinge să înceteze luptele în Ucraina şi a subliniat că este necesar să se intensifice presiunea asupra Kremlinului, notează Reuters şi AFP.

"Rusia prelungeşte războiul şi, prin urmare, este nevoie de o presiune globală mai puternică. Rusia refuză să oprească masacrele şi, prin urmare, nu trebuie să primească niciun fel de recompense sau beneficii. Şi aceasta nu este doar o poziţie morală, este o poziţie raţională", a scris, de asemenea, Zelenski pe reţeaua X, înaintea unui summit programat vineri între preşedintele rus Vladimir Putin şi omologul său american, Donald Trump, în Alaska.

