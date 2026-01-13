Airbus a livrat 793 de aeronave comerciale în 2025

Airbus a livrat 793 de aeronave comerciale către 91 de clienţi din întreaga lume în 2025 şi a înregistrat 1.000 de comenzi brute noi în segmentul Aviaţiei Comerciale, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

La finalul lunii decembrie 2025, portofoliul total de comenzi a atins un nou record de sfârşit de an de 8.754 de aeronave, reflectând cererea puternică din piaţă pentru portofoliul de produse Airbus, a relatat comunicatul, care a amintit că, în 2025, Airbus a realizat un raport favorabil între comenzi şi livrări (raportul book-to-bill supraunitar), cu solicitările noi depăşind din nou numărul de aeronave livrate şi facturate.

Într-un context operaţional complex şi dinamic, care se menţine, livrările din 2025 au urmat o traiectorie ascendentă, conform sursei citate. Anul a marcat mai multe livrări importante şi a adus noi operatori pentru modelele A220, A321XLR, A330neo şi A350-1000 în toate regiunile, a informat sursa amintită. Airbus a obţinut, de asemenea, comenzi repetate şi a atras clienţi importanţi noi atât în campaniile pentru aeronave cu un singur culoar, cât şi în cele widebody, conform celor transmise de sursa menţionată. Portofoliul de comenzi pentru aeronave widebody a atins, la final de an, un nou record de 1.124 de unităţi, a subliniat comunicatul de presă.