Alexandru Nazare: România câştigă arbitraj internaţional de peste 300 de milioane de euro şi evită pierderi majore

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a anunţat că România a câştigat un arbitraj internaţional cu o miză de peste 300 de milioane de euro, în cazul proiectului Casa Radio din Bucureşti, potrivit unei postări publicate pe pagina oficială de Facebook a Partidului Naţional Liberal.

Conform declaraţiei, procedura s-a desfăşurat la International Centre for Settlement of Investment Disputes, iar rezultatul favorabil a permis evitarea unor pierderi financiare semnificative pentru statul român. Ministrul Finanţelor a precizat că România risca să plătească peste 300 de milioane de euro sau, alternativ, peste 200 de milioane de euro, la care s-ar fi adăugat dobânzi şi costuri de arbitraj, conform aceleiaşi surse.

Alexandru Nazare a subliniat că acest rezultat reprezintă „o corecţie importantă a unor erori din trecut” şi se traduce concret prin protejarea banilor publici, potrivit mesajului publicat de Partidul Naţional Liberal.

Totodată, acesta a evidenţiat rolul Ministerului Finanţelor în gestionarea cazului, inclusiv prin coordonarea componentei financiare şi susţinerea argumentelor privind impactul asupra bugetului de stat, conform declaraţiei citate.

În acelaşi context, ministrul a arătat că acelaşi investitor este implicat într-un alt litigiu internaţional, aflat în prezent pe rolul London Court of International Arbitration, unde statul român solicită recuperarea unor prejudicii de ordinul sutelor de milioane de euro, potrivit aceleiaşi surse.

Declaraţiile indică faptul că autorităţile române urmăresc consolidarea apărării intereselor financiare ale statului în litigiile internaţionale, într-un context în care impactul bugetar al unor astfel de cazuri rămâne semnificativ, conform mesajului publicat de Alexandru Nazare.