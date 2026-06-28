Alexandru Rogobete (PSD), fost ministru al Sănătăţii, critică reforma din sistem: „Să formezi medici şi apoi să-i laşi şomeri nu este reformă”

Deputatul PSD şi fostul ministru al Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a publicat un mesaj pe Facebook în care critică modul în care este înţeleasă „reforma” în sistemul medical, afirmând că a semnat peste 2.000 de diplome de medic specialist, dar mulţi dintre aceşti tineri au rămas şomeri din cauza blocării posturilor, conform postării citate. Rogobete susţine că, în perioada în care a fost ministru, managerii de spitale se plângeau că nu mai au personal pentru gărzi, iar pacienţii şi colegii săi cereau locuri de muncă, potrivit aceleiaşi surse.

Fostul ministru afirmă că reforma adevărată nu înseamnă să opreşti sistemul, ci să-l faci să funcţioneze mai bine, iar actuala abordare foloseşte cuvântul „reformă” doar ca instrument de comunicare, nu ca politică publică, conform mesajului. Rogobete îi transmite premierului interimar Ilie Bolojan să se oprească şi să lase România să meargă înainte prin fapte, nu prin etichete, potrivit postării citate.