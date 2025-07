Alfred Simonis critică decizia guvernului de a suspenda fondurile din programul Anghel Saligny

Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alfred Simonis (PSD), a criticat, miercuri, decizia Guvernului de a suspenda fondurile din Programul Naţional ”Anghel Saligny” pentru autorităţile locale şi judeţene şi a arătat că una din consecinţe este pierderea de bani europeni, potrivit news.ro.

Simonis a declarat că oprirea unor proiecte deja începute înseamnă costuri mai ridicate atunci când acestea vor fi reluate, astfel că decizia premierului Ilie Bolojan este una ”haotică, luată în spatele unui birou”.

Consiliul Judeţean Timiş are cinci proiecte cu finanţare prin Programul Naţional ”Anghel Saligny”, toate pentru construirea sau repararea unor drumuri, însă niciunul nu este în stadiul de realizare de 80 la sută, pentru a putea continua, conform noilor prevederi.

”Vreau să vă spun că, în ceea ce priveşte proiectele pe «Anghel Saligny», sunt cinci în acest moment, în diferite stadii de derulare. Niciunul nu este peste 80% astfel încât să poată continua. Niciunul. Aşa le-am moştenit, am mişcat cât de repede am putut, dar n-am ajuns cu niciunul la 80%. Prin urmare, toate aceste cinci proiecte ar trebui suspendate pe baza acestei hotărâri a Guvernului României”, a anunţat Alfred Simonis, preşedintele CJ Timiş, miercuri, într-o conferinţă de presă.

Simonis a spus că înţelege nevoia de eficientizare a cheltuielilor, însă aceste economii anunţate de premierul Ilie Bolojan sunt ”haotice, făcute din birou, fără o evaluare reală, în teren”.

”Vreau să vă spun că înţeleg nevoia de a eficientiza cheltuielile, de a restructura cheltuieli, de a colecta mai bine banii la stat, de a prioritiza aceste investiţii şi mai ales de a elimina sinecurile şi pensiile speciale nesimţite. Dar aceste economii, să ştiţi că sunt făcute haotic, birocratic, în spatele unui birou, fără să te uiţi în teren la fiecare situaţie în parte, luată o decizie otova, aşa, se aplică pe tot, unitar. Să ştiţii că nu aşa se face economie. Ba dimpotrivă. Dacă în ceea ce priveşte clădirile, care sunt deja acoperite, acestea pot fi suspendate un an de zile pentru că nu se întâmplă nimic, dacă în ceea ce priveşte lucrările care n-au început, pot fi suspendate, mă rog, poate fi amânată începerea acestora cu 12 luni, pentru că nu se întâmplă nimic, dar acolo unde ai făcut şanţuri pentru canalizare, pentru apă, pentru reţele de gaze, unde ai pus piatra pentru a turna următorul, primul strat de asfalt, suspendarea cu 12 luni a acestor programe înseamnă că practic o iei de la zero după 12 luni. Aproape toate investiţiile făcute în aceşti ani de zile sunt aruncate la gunoi dacă nu sunt conservate într-un fel. Ţeava băgată într-un canal, şanţul neacoperit, nefiind racordată la un sistem de canalizare, nu face decât să nu mai găseşti nimic acolo peste un an de zile. Nu mai spun faptul că societăţile care au contracte cu primăriile, cu consiliile judeţene, pentru a executa aceste lucrări, vor da în judecată autorităţile şi vor câştiga şi finanţarea proiectului şi penalităţi anii viitori”, a susţinut Simonis.

Preşedintele CJ Timiş a arătat că întârzierea lucrărilor de infrastructură înseamnă şi o adâncire a decalajului între rural şi urban. Mai mult, Simonis a spus că, odată cu creşterea taxelor, România a încetinit motorul economiei.

”Nu facem decât să adâncim decalaje între rural şi urban prin această decizie, nu facem decât să cheltuim mai mulţi bani anii viitori pentru a continua aceste investiţii. Vom aduce subdezvoltare, după ce am crescut taxele. Dupå ce Guvernul României a crescut taxele, în România a încetinit motorul economiei. Oprirea investiţiilor, haotic, nu face decât să oprească şi al doilea motor, dacă doriţi, al economiei româneşti. Atât de necesar acest motor să funcţioneze pentru a putea ieşi cu România din această situaţie. Repet, înţelegem nevoia şi constrângerile bugetare. Cred că pot fi anumite investiţii suspendate, unele amânate. Cred că trebuie să umblăm mai mult la sinecuri, la pensii nesimţite, la indemnizaţii absurde, la companii de stat care au pierderi şi mai puţin la investiţii, aşa cum vă spuneam. Noi am făcut disponibilizări şi am fărut reformă la judeţul Timiş, la Consiliul Judeţean, dar nu am făut reformă în timp ce am oprit investiţiile”, a spus Simonis.

Liderul CJT a subliniat că, odată cu oprirea finanţării din partea Guvernul, se vor pierde şi fonduri europene, iar sumele nu sunt deloc mici.

”Am făcut reformă tocmai pentru a avea bani de investiţii, tocmai pentru a aduce noi investiţii şi a implementa noi investiţii în judeţ. Vă spun, de asemenea, că există în Timiş, probabil în toată ţara, proiecte din fonduri europene interconectate, conectate cu finanţări pe Programul «Anghel Saligny». Consiliul Judeţean Timiş are un drum, se numeşte drumul judeţean 684, de la Luncani până la Caraş-Severin, are lotul 1 şi lotul 2 finanţate prin fonduri europene, pe ADR Vest, 50 de milioane de euro. Acest drum este conectat cu un alt drum, în valoare de 29 de milioane, continuarea acestui drum este un program pe Anghel Salginy, finanţare de 29 de millioane de lei, în faza de licitaţie, urma să-l publicăm la licitaţie. Nefinalizarea tronsonului pe «Saligny» atrage după sine şi pierderea finanţării de 50 de milioane de euro pentru celălalt proiect european. Sunt localităţi în Timiş care au reţele de apă şi de canalizare pe PNRR, deci fonduri europene, care sunt şi ele conectate cu reţelele de apă şi canal pe «Anghel Saligny». Pierderea finanţării, suspendarea finanţării pe «Anghel Saligny» aduce după sine pierderea finanţării pe PNRR. (...) Să ne reamintim faptul că avem un guvern de coaliţie, că partidul prim-ministrului are 15% în Parlament, în jur de 15% în Parlament şi când ai un astfel de guvern e foarte bine să te consulţi cu partenerii de coaliţiie şi deciziile să fie luate, dacă nu în consens, măcar într-o majoritate”, a completat Simonis.