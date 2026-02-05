Amazon lansează oficial Alexa+

Amazon a anunţat miercuri că noul său asistent vocal bazat pe inteligenţă artificială, Alexa+, devine disponibil pentru toţi utilizatorii din Statele Unite, după aproape un an de la lansarea în regim de acces anticipat, relatează news.ro.

Noua versiune, susţinută de tehnologii generative similare celor utilizate de platforme precum OpenAI, Google şi Anthropic, permite procesarea mai multor solicitări simultan şi poate funcţiona ca „un agent” capabil să execute sarcini complexe, de la programarea unui reparator până la comandarea unui Uber, potrivit news.ro.

Amazon va începe să taxeze accesul la Alexa+ cu 19,99 dolari pe lună, scrie news.ro.

Serviciul va rămâne gratuit pentru abonaţii Amazon Prime şi va fi disponibil pentru testare gratuită, cu limitări de utilizare, prin intermediul site-ului şi aplicaţiei dedicate Alexa+, notează news.ro.

Compania afirmă că zeci de milioane de utilizatori folosesc deja versiunea îmbunătăţită a asistentului vocal, potrivit news.ro.

Daniel Rausch, vicepreşedinte al diviziilor Alexa şi Echo, a declarat că interacţiunile utilizatorilor au crescut de „două până la trei ori” faţă de nivelurile anterioare, această evoluţie fiind considerată un indicator al succesului platformei, relatează news.ro.

În ultimele săptămâni, Amazon a început să actualizeze automat unii membri Prime la Alexa+, măsură care a generat nemulţumiri în rândul utilizatorilor care preferau versiunea clasică, scrie news.ro.

Compania susţine că revenirea la versiunea anterioară este posibilă printr-o comandă vocală, potrivit news.ro.

Alexa+ are un rol central în strategia Amazon de a-şi moderniza asistentul vocal lansat în 2014, într-un context de piaţă tot mai competitiv, dominat de chatboturi avansate şi de interacţiuni text-voce realizate prin smartphone sau direct din browser, relatează news.ro.