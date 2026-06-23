Andrei Şerban devine director onorific la Teatrul Naţional Bucureşti

Regizorul Andrei Şerban ocupă funcţia de director onorific al Teatrului Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti, în urma unei decizii adoptate de directorul general Ada Hausvater şi susţinute de Ministerul Culturii, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Hotărârea face parte din noua linie strategică a managementului instituţiei, care vizează integrarea marilor repere artistice în activitatea curentă a primei scene a ţării. Conducerea teatrului şi ministerul de resort au aprobat de comun acord această numire simbolică, conform sursei citate.

„Un teatru naţional se dezvoltă prin memoria şi recunoaşterea propriilor sale valori. Proiectul meu de management se bazează pe acest principiu valoric: avem şansa de a aduce laolaltă oamenii care conduc spre universalitate teatrul românesc. Numirea lui Andrei Şerban este un semnal clar că porţile TNB sunt deschise pentru excelenţă, generozitate umană şi performanţă fără compromisuri”, a declarat Ada Hausvater, directorul general al instituţiei

Andrei Şerban a preluat acest titlu ca pe o recunoaştere a reformelor culturale din perioada mandatului său, început în anul 1990.

„Acest titlu simbolic nu-mi conferă drepturi, obligaţii sau beneficii. Le mulţumesc doamnei manager şi domnului ministru şi îl accept cu bucurie şi cu speranţa că, evocând efervescenţa pe care am inspirat-o când am fost la cârma TNB, spiritul viu al acelor ani se va retrezi sub conducerea Adei Hausvater”, a adăugat regizorul Andrei Şerban.