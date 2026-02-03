Angajaţii români pun sensul muncii înaintea salariului

În 2025, pentru prima dată, sensul şi rezultatele muncii au devenit principala motivaţie pentru angajaţii români, depăşind salariul şi beneficiile materiale, arată Indexul Employee Wellbeing 2025, realizat de RoCoach şi Novel Research pe un eşantion naţional de 1.000 de angajaţi din mediul urban, arată un comunicat de presă remis redacţiei. 27,5% dintre angajaţi au indicat sensul şi impactul muncii lor drept principal factor de motivare, în timp ce salariul şi beneficiile au fost menţionate de 19,3% dintre respondenţi, conform comunicatului.

Raportul evidenţiază că stabilitatea şi autonomia completează tabloul motivaţional al angajaţilor, în timp ce principalele surse de demotivare rămân legate de relaţia cu organizaţia: lipsa recunoaşterii, claritatea insuficientă a rolurilor şi conflictele interne, se arată în comunicat. De asemenea, volumul mare de muncă, presiunea constantă a termenelor limită şi dezechilibrul dintre job şi viaţa personală continuă să fie factori de epuizare, însă aceştia sunt mai bine gestionaţi atunci când munca are sens şi este recunoscută, conform sursei menţionate.

Fondatorul RoCoach, Mihai Stănescu, a explicat: „Angajaţii nu sunt epuizaţi pentru că muncesc mai mult, ci pentru că munca lor nu este explicată, recunoscută sau integrată într-un scop mai larg. Schimbarea arată că jobul nu mai este doar o sursă de venit, ci un spaţiu în care munca trebuie să conteze şi să aibă coerenţă”, potrivit comunicatului.

Datele arată, de asemenea, că presiunile şi sursele de motivaţie diferă în funcţie de nivelul ierarhic: angajaţii de execuţie se concentrează pe volum şi rezultate concrete, middle managerii resimt mai acut tensiunile organizaţionale, iar directorii sunt motivaţi mai ales de autonomie, sens şi impact, chiar dacă suportă un cost mai mare în echilibrul dintre muncă şi viaţa personală, evidenţiază comunicatul.

Raportul subliniază că tehnologia şi inteligenţa artificială nu sunt percepute ca principalii factori de stres: doar 5% dintre angajaţi au indicat AI-ul drept sursă majoră de epuizare, în timp ce aproape jumătate au declarat că tehnologia le sprijină activitatea, arătând că problemele reale ţin de organizarea şi claritatea proceselor, potrivit comunicatului de presă.

Indexul Employee Wellbeing 2025 măsoară experienţa de muncă a angajaţilor români pe cinci dimensiuni: claritate, autonomie, recunoaştere, echitate şi relaţii umane, adaugă comunicatul.